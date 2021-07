Slowaaks protest tegen coronapas hardhandig de kop ingedrukt, Frankrijk maakt zich op voor derde protestronde

Er komt steeds meer verzet tegen het gebruik van coronapassen, en vooral de verplichting ervan. In Slowakije heeft de politie traangas in moeten zetten omdat honderden demonstranten het parlementsgebied in Bratislava proberen te bestormen. En in Frankrijk maakt men zich op voor een derde ronde van protesten tegen de coronapas.

Er is volop verzet tegen de vaccinatiesamenleving in de Europese Unie. De pas, die aan moet tonen of iemand is gevaccineerd, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-19, wordt steeds meer een instrument om een tweedeling te veroorzaken in de maatschappij.

In Slowakije heeft men nog een redelijk zachte aanpak gehanteerd om de vaccinatiebereidheid op te krikken. Daar werden loterijen gebruikt en kwam men zelfs met een referral-program: een beloning als je er voor zorgt dat iemand anders zich laat vaccineren. In Frankrijk werd de vaccinatiesamenleving er van bovenaf gewoon doorheen gedrukt. Dat heeft ertoe geleid dat Macron de coronapas iets heeft afgezwakt, omdat hij nieuwe protesten vreest, meldde Trouw. Toch komen ze er!

De tegenstanders van de 'pass sanitaire' of coronapas geen morgen op meer dan 100 locaties de straat op voor een derde protestronde https://t.co/ygpw6BApNl — kleis jager (@kleisjager) July 23, 2021

Europese regeringen lijken maar niet te willen begrijpen dat zo’n ingrijpende maatregel niet in goede aarde valt. Allereerst omdat het de vrijheden van de bevolking, die al zo hun best hebben gedaan om mee te werken, drastisch inperkt. Stank voor dank dus. Ten tweede creëer je een tweedeling in de maatschappij en worden ongevaccineerden straks aangekeken als egoïstische maniakken die de hele samenleving in gevaar brengen. Compleet absurd!

Maar daarnaast gaat die hele coronapas ook helemaal niet werken. Mensen met zo’n pas kunnen weliswaar overal naar binnen en (bijna) overal naartoe reizen, maar als ze besmet zijn met het virus is het gewoon wéér raak.

Wat heb je als samenleving dan bereikt? Iedereen wordt hierdoor op scherp gezet en het effect is minimaal of zelfs zeer negatief. Het is goed om te zien dat mensen hiertegen in opstand komen, zolang ze het binnen de kaders van de wet blijven doen natuurlijk.