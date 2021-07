Stichting Vluchteling doet huilie huilie om ‘dehumaniserende’ termen voor vluchtelingstromen

Stichting Vluchteling kan er niet zo goed tegen als iemand de enorme toestroom van asielzoekers aanduidt met termen als ‘stroom’ of ‘toevloed’. Dat zou namelijk “dehumaniserend” zijn en maakt het voor de stichting moeilijker om een positief beeld te schetsen van massa-immigratie.

Op basis van de tweet lijkt het zelfs dat ook de term ‘vluchteling’ niet humaniserend genoeg is, want Stichting Vluchteling spreekt liever van ‘mensen op de vlucht’. Poeh, dan baal je als stichting wel van de gekozen naam!

Laten we mensen op de vlucht niet bestempelen met dehumaniserende termen als ‘stroom’ of ‘toevloed.’ Op de vlucht voor geweld, laten ze noodgedwongen alles achter. Eenmaal in Europa doen zij niets anders dan een beroep op waar zij recht op hebben: #bescherming. pic.twitter.com/smdwdL6Pzb — St. Vluchteling (@StVluchteling) July 12, 2021

De stichting richt zich natuurlijk specifiek op vluchtelingen, maar weet zelf ook donders goed dat het bij grote mensenstromen niet uitsluitend gaat over mensen die op de vlucht zijn geraakt voor oorlog en geweld. Natuurlijk zijn er zat mensen die daadwerkelijk vluchten, maar die worden meer dan eens vergezeld door kansloze asielzoekers en andere gelukszoekers.

Als we namelijk uitsluitend te maken hadden met vluchtelingen die noodgedwongen alles achter hebben gelaten, dan waren ze waarschijnlijk allang blij geweest met de eerste de beste degelijke opvanglocatie. En dan waren het er waarschijnlijk ook heel wat minder geweest. Maar in plaats daarvan worden we geconfronteerd met mensen die tienduizenden euro’s hebben betaald voor mensensmokkelaars en helemaal tot Noord- en West-Europa doorreizen.

Iedere truc en smoes om te kunnen blijven wordt door die mensen ingezet. En de mensen die hier mogen blijven (of niet terug worden gestuurd) komen meer dan eens behóórlijk negatief in het nieuws. Dat is hartstikke sneu voor de echte vluchtelingen en de mensen die wel fatsoenlijk integreren, maar dan moet je niet raar opkijken als de beeldvorming negatief is geworden.

Die beeldvorming proberen te bestrijden door de taal aan te passen, maakt het er niet beter op. En al helemaal niet door te stellen dat zij ‘niets anders doen dan een beroep op waar zij recht op hebben’. Dat klinkt misschien beter in de oren van de mensen van Stichting Vluchteling, maar het wekt absoluut niet meer sympathie op bij de rest van de maatschappij.