Sylvana Simons dient kansloze motie in waarin ze versoepelingen koppelt aan 30.000 coronadoden

Sylvana Simons kreeg het woensdagavond flink aan de stok met demissionair premier Mark Rutte nadat ze zijn kabinet bijna 30.000 coronadoden in de schoenen schoof door hierover een schaamteloze motie in te dienen. Volgens Simons is het aantal doden namelijk te wijden aan het coronabeleid van het kabinet. Rutte reageerde woest en noemde actie van Simons ¨onbeschaamd en onbeschaafd¨.

Volgens Simons is het hele beleid van het kabinet er namelijk op gericht om het virus gecontroleerd te laten uitrazen door doelbewust groepsimmuniteit te creëren, met 30.000 doden als gevolg. Een zichtbaar kwade Rutte kon de motie van Simons absoluut niet waarderen en zei dat Simons zijn kabinet ¨dood door schuld¨ verwijt. Alle andere Tweede Kamerpartijen waren dat in de Ridderzaal met Rutte eens, want de konsloze motie van Simons werd verder door geen enkele andere partij gesteund.

Maar, zoals we het opgewonden standje Simons kennen bleef de BIJ1-politica volhouden dat zij het juist onbeschaafd vind dat de Kamer niet de verantwoordelijkheid wil nemen voor een beleid waarvan we volgens Simons na anderhalf jaar over moeten concluderen dat het steeds versoepelen van de coronamaatregelen met 30.000 coronadoden desastreuze gevolgen heeft opgeleverd.

Het coronabeleid heeft de volksgezondheid ernstig geschaad. Het kabinet kiest voor zoveel mogelijk besmettingen als de ziekenhuizen kunnen dragen. Helaas heeft onze motie die vraagt om met dit beleid te breken het gisteren niet gehaald. Stop met uitsmeren, start met indammen! pic.twitter.com/hdO7zYnx6t — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) July 15, 2021

Nu zullen weinig mensen ontkennen dat het demissionaire kabinet Rutte III de afgelopen anderhalfjaar fout op fout heeft gemaakt als het gaat over de aanpak van de coronacrisis, maar om hem nu figuurlijk gezien opeens 30.000 doden in de schoenen te schuiven gaat natuurlijk wel een beetje erg ver.

Er zijn 1001 andere zaken om het zwalkende coronabeleid van Mark Rutte en Hugo de Jonge te bekritiseren en daar vurig op te duiken, maar betrek daar dan geen 30.000 overleden mensen bij. Dat is natuurlijk volslagen idioot maar ook weer typisch Sylvana Simons: choqueren om maar te op te vallen met haar -naar eigen zeggen- radicale protestclub BIJ1.