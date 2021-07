Theo Hiddema woest op “Pers- en Twitterjunks”: “Logisch dat het OM kierewiet wordt van dat slag volk”

Forum voor Democratie-senator Theo Hiddema vindt het niet plezant dat de namen bekend zijn geworden van de Gooise Kopschopkakkers. “Kan dit volksgericht zijn bloeddorst nou niet even nog meer lekker aan de kook laten brengen door wellustig te wachten op het oordeel van een Rechter die met kennis van zaken dit gespuis te grazen zal nemen,” schrijft hij op Twitter.

Gisteren werden de namen bekend van de Gooische “kopschopkakkers” die de arme Carlo Heuvelman zo erg in elkaar hebben geslagen dat die om het leven kwam. Eén van de verdachten – of vermoedelijke daders – heeft zelf al gereageerd tegen het AD, namelijk door te stellen dat het wel zijn vriendengroep was die betrokken was bij de “vechtpartij,” maar dat hij er zelf niet bij was.

Forum voor Democratie-senator Theo Hiddema vindt het eigenlijk niet gepast dat de vermoedelijke daders publiekelijk bekritiseerd worden. “Kan dit volksgericht zijn bloeddorst nou niet even nog meer lekker aan de kook laten brengen door wellustig te wachten op het oordeel van de rechter die met kennis van zaken dit gespuis te grazen zal nemen?” schrijft hij op Twitter. “Dan pas is het echt smullen geblazen, toch?”

In een andere tweet reageert hij op de harde kritiek die de heren (ik gebruik het woord wat gemakkelijk hier) te verduren hebben gekregen.

“‘Gooise kakkers! Klassenjustitie!’ Pers- en Twitterjunks zijn weer eens op zoek naar de koestering van het Gezonde Volksgevoel. Dossier-kennis?: nergens voor nodig! Logisch dat het OM kierewiet wordt van dat slag volk. Laat deze jongens maar even lopen dan heeft de Wet BOB effect,” laat de strafpleiter weten.

Twee zaken: het is volstrekt logisch dat gewone burgers losgaan op de verdachten. Want het is een walgelijk misdrijf. Maar aan de andere kant is het ook logisch dat een man als Hiddema zich daar tegen uitspreekt. Hij is immers strafpleiter; het verdedigen van verdachten is zijn werk – en niet alleen zijn werk, maar ook zijn passie; het beschermen van de rechten van verdachten, en zorg voor dragende dat ze een eerlijk proces krijgen. Dat is waar hij feitelijk voor leeft.

In die hoedanigheid is zijn woedende reactie prima te begrijpen.

Maar voor ons geldt natuurlijk: wij zijn geen strafpleiters, en wij zijn vooral heel boos dat deze wanstaltige moord gepleegd is.