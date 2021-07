Thierry Baudet: ‘FVD offert zichzelf op voor een hoger ideaal… Geen status, geen leuk baantje’

Op Twitter heeft Thierry Baudet uitgelegd waar Forum voor Democratie in zijn ogen mee bezig is in de politiek. Want als rechtse partij kun je ook water bij de wijn doen en heel netjes tussen de lijntjes kleuren. Dan mag je ‘meedoen.’ Is dat niet veel aantrekkelijker? Niet voor FVD. De partij heeft bewust de keuze gemaakt om anders te zijn.

“Als je fundamenteel ingaat tegen het hele narratief, de hele richting waarin men zich begeeft,” creëer “je voor jezelf geen leuk baantje en geen fijne status,” aldus Baudet op Twitter. Dat is ontegenzeggelijk waar. En je ziet dat dit ook gebeurt met FVD. De partij wordt nu geïsoleerd in Den Haag, en de kans dat de betrokkenen na hun politieke carriere welkom zijn bij de mainstream ergens is behoorlijk klein.

Maar, stelt Baudet, dat is een bewuste keuze die hij en zijn team gemaakt hebben. Want, inderdaad, je hebt dus geen kans op een “status” in de mainstream, “maar daar tegenover staat wél dat je de mensen een visioen biedt van hoe het anders zou kunnen.”

Hoe anders? Nou, “dat ze een wereld voor zich zien die óók had kunnen bestaan (als onze elites ons niet zouden verraden).”

Kortom, als je als echt rechtse partij in de politiek zit sta je voor een keuze: “Tussen zelfopoffering voor een hoger ideaal (dat doet FVD) of eigenbelang ten koste daarvan.”

Dus het punt is steeds (en daar komen al die “afsplitsingen” ook vandaan) dat als je fundamenteel ingaat tegen het hele narratief, de hele richting waarin men zich beweegt, je voor jezelf geen leuk baantje en geen fijne status creëert. Maar daartegenover staat wél dat je de 1/2 https://t.co/WTGUIOpu5O — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 8, 2021

Dit is natuurlijk Baudets huidige visie in een notendop. Toen FVD in campagne voerde dachten Baudet en co. dat ze één en ander konden veranderen in Den Haag. Ze hoefden alleen maar te laten zien dat het huidige beleid wanstaltig was en dat het beter én anders kon en voila, het zou veranderen.

In de tussenliggende jaren zijn ze gaan beseffen dat dit helaas niet zo werkt. Den Haag wil helemaal niet veranderen. Als nieuwe partij ga je Den Haag niet veranderen; Den Haag gaat jou veranderen. En als dat het partijkartel niet lukt, nou, dan word je gewoon het slachtoffer van een cordon sanitaire. Klaar. Simpel. Einde oefening.