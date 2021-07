Thuisquarantaine bezorgt bedrijven steeds meer moeilijkheden: ‘Geen personeel te vinden’

Door het oplopende aantal coronabesmettingen komen steeds meer bedrijven in de knel te zitten. Werkroosters kunnen steeds lastiger sluitend worden gemaakt omdat er steeds meer werknemers in verplichte thuisquarantaine zijn komen te zitten.

Hoewel er genoeg sectoren zijn waar werknemers, met de nodige aanpassingen, thuis kunnen werken, geldt dat natuurlijk niet overal. Horecabedrijven hebben steeds meer moeite om vervanging te vinden voor hun (mogelijk) besmette werknemers, die om die reden in thuisquarantaine moeten zitten.

Het is volgens een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) al zelfs zo erg dat sommige bedrijven uit voorzorg hun deuren sluiten, totdat er weer voldoende werknemers beschikbaar zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Voor winkeliers is het al helemaal een drama, omdat zij sinds de volledige heropening met een structureel personeelstekort zitten. Zo’n 10 à 20 procent van de medewerkers hebben in de periode ervoor ergens anders werk gevonden. Alleen supermarkten lijken er tot dusver geen last van te hebben gehad, maar dat komt doordat zij veel meer gebruik maken van jongeren.

Het enige ‘geluk’ dat de meeste sectoren met zo’n personeelstekort op dit moment hebben is het feit dat het in de zomerperiode sowieso al een stuk rustiger is. Het probleem is dus niet overal even acuut of schrijnend.

Dat zou echter in rap tempo kunnen veranderen zodra de zomer weer voorbij is en het coronavirus vanwege het seizoen weer oplaait. Dan is ook de vraag vanuit de consument weer een stuk hoger, waardoor er nog meer personeel nodig is.

In het Verenigd Koninkrijk lopen ze tegen dezelfde problemen aan. Daar wil een werkgeversorganisatie dat de isolatieplicht voor volledig gevaccineerden komt te vervallen. Het is echter maar de vraag of dat verstandig is, aangezien gevaccineerden het virus nog steeds over kunnen brengen op anderen. Ergens mogen we ons ook wel eens af gaan vragen of zo’n quarantaine (en andere coronamaatregelen) nog zin heeft en waar we dat precies voor doen. De meeste maatregelen lijken namelijk nauwelijks zin te hebben gehad.