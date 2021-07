Trans neemt emoji’s over: nieuwe emoji van zwangere mán komt eraan

De transagenda gaat steeds verder. Nu is de kans groot dat we straks een emoji op onze smartphones krijgen van een zwangere mán. Ja. Van een mán die zwanger is. Dus eigenlijk van een vrouw die eruit ziet als een man. Maar dat mogen we geloof ik niet zeggen.

Dat er mensen zijn die geboren zijn als vrouw en graag man willen zijn (en andersom), soit. Dat gaat niemand iets aan. Helemaal gezond is het niet lijkt me, maar ja, doe vooral wat je wil.

Alleen word ik er wel een beetje moe van dat we tegenwoordig doodgegooid worden met allerlei propaganda waardoor we dat soort gedrag “normaal” moeten vinden en het zelfs toejuichen. Nu zijn het weer de emoji’s op smartphones die eraan moeten geloven.

Sinds kort staan er nieuwe emoji-kandidaten op de nominatie van unicode. Een trol, een glijbaan een röntgenfoto… en een zwangere man. In september moeten deze emoji’s nog officieel goedgekeurd worden, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. De kans dat ze zo’n lijst presenteren om een paar emoji’s er vervolgens af te gooien is minimaal.

En dus krijgen we binnenkort een emoji van een man met een zwangere buik. Want tegenwoordig moeten we allemaal vinden dat mannen óók zwanger kunnen zijn. Dat dit inhoudt dat je biologisch natuurlijk gewoon een vrouw bent, maar die haar uiterlijk zo veranderd heeft dat ze op een man lijkt omdat ze zich een man zegt te voelen (hoewel een man die graag moeder wil zijn), mogen we daarbij niet hardop zeggen. Dat is “haatvol.”

Flauwekul, natuurlijk. Dit heeft niets te maken met haat, maar met biologie en de waarheid. Met feiten. Feiten die niet liegen. Het leven is niet postmodernistisch. Niet alles staat ter discussie. Sommige dingen zijn waar, sommige dingen zijn niet waar. En één van de dingen die waar zijn is dat een man niet zwanger kan worden en ook niet ongesteld kan zijn. Punt.

Afijn. We zullen deze emoji’s nu dus krijgen. Je kunt het de makers natuurlijk niet eens kwalijk nemen, want zij rollen gewoon met de tijden mee.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Google-gebruikers kunnen de emoji’s dit jaar al tegemoet zien. Apple-gebruikers en gebruikers van sociale media als Twitter en Facebook zullen nog tot volgend jaar moeten “wachten.” Heel vervelend, ik weet het, omdat je natuurlijk wekelijks een emoji van een zwangere man moet gebruiken omdat een transgendervrouwman in je omgeving zwanger is geworden, maar het is niet anders.