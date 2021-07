Twentse bruiloftsbaas zoekt letterlijk de grens op en verhuist bruiloft naar Duitsland: ‘Daar kun je wél dansen’

De Twentse horecabaas Mark Fox is er klaar mee om bruiloften te organiseren waar door de coronamaatregelen praktisch niets kan. Het levert de ene annulering na de andere op, dus besloot hij om creatief te worden. Hij steekt de grens over naar Duitsland: “Hier mag je nog gewoon dansen.”

Sinds de aanscherpingen van de coronaregels op 9 juli zijn avondfeesten bij bruiloften vrijwel onmogelijk geworden. Er mag niet gedanst worden, iedereen moet op een stoel zitten en iedere vorm van entertainment is verboden.

In Duitsland pakken ze dat heel anders aan. Gevaccineerden hebben direct toegang, net als mensen die zich op de dag zelf hebben laten testen en een negatieve testuitslag hebben. De enige beperking is een maximum bezoekersaantal van 100. De Twentse horecabaas heeft wat dat betreft geluk dat hij zo dicht bij de Duitse grens zit en op zo’n 2 kilometer afstand een locatie heeft kunnen vinden voor zijn avondfeest(en).

“Op een gegeven ga je de grens vanzelf opzoeken, ja”, geeft Fox toe. “We willen niemand in gevaar brengen of de boel op de spits drijven. Maar na 1,5 jaar zit je als ondernemer ook in een overlevingsmodus. We willen dit wel verantwoord doen. Ik overtreed hiermee geen enkele regel, dat wil ik wel even duidelijk maken. Als ik dit weekend naar discotheek Index wil, kan dat ook gewoon. Daar gaat drieduizend man in”, zegt hij tegen de Tubantia.

Het is toch wel frappant te noemen dat Duitsland in dit opzicht minder strikt is dan Nederland. En dat Nederland zichzelf wederom in de voet schiet met de genomen maatregelen. Want in plaats van de maatregelen voor coronatesten aan te scherpen (geldigheidsduur van 40 uur, in plaats van alleen op de dag zelf) en het toegangsbewijs beter te beveiligen, slaan we compleet door. Horeca-ondernemers moeten daardoor creatief worden of zien hun potentiële gasten vertrekken over de grens.

Waar Duitsland dus volledig gaat voor de (terecht) gevreesde en gehekelde testsamenleving, krijgen ze het in ieder geval voor elkaar om er nog een samenleving van te maken. In Nederland krijgen we dat niet eens voor elkaar en moeten we overal als dummies blijven zitten op stoelen, omdat anders de RIVM-modellen niet meer kloppen.