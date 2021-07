Valt allemaal mee! RIVM verwacht komende weken maximaal 250 coronapatiënten op de IC

In het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT) staat dat het RIVM de komende weken een maximale bezetting van 250 coronapatiënten op de IC’s verwacht. Dat is flink minder dan het maximum van 600 wat twee weken eerder werd voorspeld. Het valt dus allemaal reuze mee.

Uit het OMT-advies blijkt dat het demissionaire kabinet opnieuw tegen de adviezen in heeft gehandeld. Het OMT had liever gezien dat de versoepeling voor reizen pas in september was ingegaan, als elke Nederlander in ieder geval de kans heeft gehad zich volledig te laten vaccineren.

Maar als we de rekenmodellen van het RIVM mogen geloven (voor deze ene keer), dan is er weinig reden om ons zorgen te maken. De besmettingscijfers dalen in zo’n rap tempo dat de ziekenhuizen waarschijnlijk veel druk bespaard zal blijven.

Waar het demissionaire kabinet óók afwijkt, is op het gebied van testen bij terugkomst. Zij hebben een strenger testbeleid in het leven geroepen dan waar het OMT voor heeft gepleit. Het kabinet wil namelijk dat ook volledig gevaccineerden zich laten testen bij thuiskomst, terwijl het OMT dat alleen voor niet- of deels gevaccineerden adviseerde, meldt de NOS.

Maar nu dit het testbeleid is, pleit het OMT voor het afschaffen van de quarantaineplicht voor alle reizigers binnen de EU uit zeerhoogrisicolanden. Dat komt ook omdat het volgens het OMT weinig zin heeft om überhaupt een EU-land op oranje te zetten als er een nieuwe virusvariant opduikt. “De ervaring met de opkomst van de alfa- en deltavariant tot dusverre heeft uitgewezen dat maatregelen in de zin van reisbeperkingen eigenlijk altijd te laat komen.” En dan heeft een quarantaineplicht dus ook weinig zin.

Het OMT lijkt zich dus steeds meer neer te leggen bij het idee dat het virus toch wel rond blijft gaan en ook zal blijven muteren. En dat het blijven testen belangrijk is om het zicht op het virus niet volledig kwijt te raken, terwijl de vaccins hun werk behoorlijk goed doen. We mogen best even stilstaan bij het feit dat we nog niet zo lang geleden boven de 10.000 besmettingen per dag zaten en dat er nog slechts een fractie van dat aantal waarschijnlijk op de IC belandt.