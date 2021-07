Vanaf vandaag gaat het coronavirus-certificaat in werking voor EU-reizigers

Het is zover. Vanaf vandaag kunnen EU-burgers tijdens reizen in de Europese Unie hun coronacertificaat gebruiken om toegang te krijgen tot het land van aankomst – zonder dat daarbij allerlei procedures in werking treden. De Europese regels die bepalen dat een QR-code gebruikt kan worden – waarmee aangetoond wordt dat een burger (vermoedelijk) niet besmettelijk is – gaan nu namelijk in.

Douaniers van vrijwel alle lidstaten kunnen daardoor volgens de autoriteiten snel en gemakkelijk zien of ze iemand “veilig” toegang kunnen verlenen. Dit gebeurt op basis van iemands vaccinatiestatus, omdat een persoon mogelijk eerder het virus gehad heeft, of omdat de persoon in kwestie zeer recentelijk negatief is getest.

In Nederland treedt dit systeem ook vandaag in werking. Alleen Ierland loopt wat achter door een cyberaanval. Maar ook daar zal het nieuwe systeem van QR-codes worden ingevoerd.

Je kunt het certificaat en bijbehorende QR-code aanmaken in de CoronaCheck-app. Daarbij kan ook een zogenaamd “herstelbewijs” worden aangemaakt, wat inhoudt dat de persoon in kwestie de afgelopen zes maanden positief heeft getest voor het virus, maar daar in de tussentijd van hersteld is.