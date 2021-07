Varkensproductie krimpt in Nederland, Spanje neemt het heel blij over

Er wordt de laatste tijd veel gezegd en geschreven over een mogelijke “inkrimping van de veestapel” in Nederland. Dat zou nodig zijn om “de stikstofuitstoot” te verminderen. Daarnaast zijn er natuurlijk linkse partijen die het verkleinen van de veestapel óók willen omdat ze de veehouderij dierenmishandeling vinden.

Boeren zeggen daar maar al te vaak op dat als zíj́ geen vee houden – of in ieder geval minder vee – dat ándere landen zich hier dan ook gewoon in gaan specialiseren.

Caroline van der Plas van BBB deelt nu een artikel – door een tweet van een ander te retweeten – waaruit blijkt dat dit inderdaad zo is.

Tegenstanders vd NL veehouderij willen het niet horen, maar (dure) krimp hier betekent toch echt groei elders. Door slechtere technische resultaten daar betekent dat ook nog eens EXTRA meer grond & grondstoffen en uitstoot aan broeikasgassen. Ofwel: NL armer en de wereld warmer! pic.twitter.com/DUx2Gnm4NA — Aalt Dijkhuizen (@AaltDijkhuizen) July 2, 2021

“Door een combinatie van milieu, dierenwelzijnsregels en vergrijzing krimpt de veehouderij in Nederland en Duitsland,” schrijft Kees van Dooren. “Spanje neemt de wegvloeiende varkensproductie in Noordwest-Europa welwillend over.”

Volgens de Rabobank heeft Spanje in 2020 9% meer varkensvlees geproduceerd dan het jaar ervoor. En deze ontwikkeling is niet nieuw. Uit de gegevens blijkt dat de Spaanse varkensproductiesector steeds groeit, elk jaar weer. Dit terwijl de sector in ons land juist afneemt.