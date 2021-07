Vermoedelijke schutter Peter R. de Vries was rapper bij 101Barz: Delano “Demper” Geerman

Er is meer bekend geworden over de twee opgepakte verdachten die vrijwel zeker betrokken waren bij de brute moordaanslag op Peter R. de Vries. De vermoedelijke schutter heet Delano G. Hij luistert ook naar de bijnaam “Demper” en is, jawel, rapper. In die hoedanigheid was hij zelfs een bekende van NPO.

Geerman is geïdentificeerd door de speurneuzen van GeenStijl. Hij vergaarde, schrijft het roze weblog, “in 2018 enige faam via het NPO halfway house voor halvegaren 101Barz.” BNN is zich daar blijkbaar van bewust, want volgens het roze weblog zijn die beelden opeens verdwenen van de website. Zo gek. “Maar op Internet krijg je – ghe – nooit alle beelden weg.”

Mensen hou op met deze schoft een rapper of crimineel te noemen. Dit is een straatratje.

Te broke om een tattoo te hebben. En als we toch de wereld willen verbeteren

Laat het kabinet dan maar meer investeren in de kansloze jongeren.#DelanoG #delanogeerman #peterrdevries pic.twitter.com/sDV1SXHmdg — 🎆Papa$hi🎆Pick$🎆 (@PapashiPicks) July 8, 2021

Dit is een nummer van Dempertje, “Bouw Op Mezelf.” Het is zogenaamde gangsterrap; hij rapt over dat je mensen niet kunt vertrouwen, dat je moet doen wat nodig is om voor jezelf te zorgen, etc. Kortom, meneer ziet zichzelf als een echte gangster.

Delano is een Antiliaan. Hij zou ook een laag IQ hebben. Volgens De Telegraaf is hij een bekende (schokkend, ik weet het) van de politie. Hier is zijn belachelijke Instagram-account, waar hij een paar volgers heeft, maar wel net doet alsof hij Tupac Shakur zelf is. Zit overigens achter een slotje.

De politie weet nu al min of meer wat er gebeurd is. De Pool Kamil Egiert bestuurde de vluchtauto. Geerman was degene die minstens vijf schoten afvuurde op De Vries. Dat is tenminste de theorie. En het zou toch wat gek zijn als die theorie niet klopt, want er is heel veel materiaal voor de politie om mee te werken, inclusief verklaringen van ooggetuigen en natuurlijk videobeelden.

Hoe is het toch mogelijk dat niemand dit kon vinden? Waar is de journalistiek gebleven? Mvg Erik de hobbyist #DelanoG pic.twitter.com/aML84uDDCc — ⚓️ Kapitein de Vlieger Tweep des Vaderlands #TdV (@DevliegerErik) July 7, 2021

Geerman is, niet schrikken, niet alleen Antiliaan, maar zou ook niet bepaald de slimste gozer ter wereld zijn. Dat zijn precies het type randdebielen die door de MocroMaffia worden gebruikt om mensen te vermoorden. In 2018 was het bijvoorbeeld de Antilliaanse Shurandy S. die ingehuurd werd om de broer van kroongetuige Nabil B. uit de weg te ruimen.

Deze Shurandy zat a) diep in de schulden en b) snoof elke dag zijn neus vol met cocaïne. Die liet later weten over de opdrachtgeven, die hij weigert te identificeren: “Ik zag geen uitweg, ik wist met wie en wat ik te maken had.”

Kortom, de MocroMaffia gebruikt Antilliaanse losers om tegenstanders uit de weg te ruimen. Als dat geen racisme in actie is weet ik het ook niet meer. Ze hebben daar echt wat behoefte aan Woke en BLM…