VNG gaat aankomende verkiezingen nieuw elektronisch telbaar stembiljet testen, maar lijkt nu al flop te worden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoopt dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar voor het eerst geëxperimenteerd kan worden met elektronisch telbare stembiljetten. Dat klinkt leuk, maar wie het biljet bekijkt ziet dat er al snel veel mis kan gaan.

Het stembiljet lijkt in zijn huidige vorm als maar groter te worden, en dat maakt het tellen er niet makkelijker op. Op zich dus logisch dat er geëxperimenteerd gaat worden met een compacter, makkelijker te tellen stembiljet. Tot je het gedrocht ziet…

Het nieuwe stembiljet waarmee een aantal gemeenten gaat experimenteren bij de Gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Je moet dus én een bolletje voor de partij inkleuren én een nummertje van de kandidaat naar keuze (je krijgt een boekje met een overzicht mee). @BNR pic.twitter.com/IXR4M64mUC — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) July 30, 2021

Nog los van het mogelijke wantrouwen dat mensen richting elektronische telmachines hebben, is dit stembiljet natuurlijk gedoemd te mislukken. Het lukte veel mensen al niet om per post te stemmen, dus het hele proces van ‘kies een partij, zoek de kandidaat op en vul het nummer van de kandidaat in’ zal ook wel te moeilijk zijn.

En wie geen moeite wil doen of ergens halverwege het zoekproces het nummer van de kandidaat weer vergeten is, die zet gewoon een bolletje bij nummer 1. En vul je maar één bolletje in, dan is de stem ongeldig.

Gelukkig zal er in slechts vier kleine gemeentes geëxperimenteerd worden, dus de schade zal beperkt blijven. Maar het lijkt er sterk op dat dit stemproces niet eerst is uitgetest met doorsnee burgers. Het idee komt, zo lijkt het althans, rechtstreeks uit de koker van de VNG. Daarbij is een gestroomlijnd proces het uitgangspunt geweest, in plaats van eenvoudig gebruik voor de burger.

Wat dat betreft zet het meer zoden aan de de dijk om blockchain-technologie te onderzoeken, om te kijken of het stemproces op die manier vergemakkelijkt kan worden. Waar digitaal stemmen in het verleden nog wel eens fraudegevoelig bleek te zijn, is dat met dit soort technieken niet meer het geval. Een open source-systeem zou in principe iedere twijfel weg kunnen nemen, omdat voor iedereen inzichtelijk kan worden gemaakt of er gesleuteld is aan bepaalde uitkomsten, terwijl iedere stemmer gewoon anoniem kan blijven.