Volkskrant slaat alarm over Madagaskar: ‘Hongersnood door klimaatverandering!’

Het is weer eens zo ver. De linkse media hebben een tragedie gevonden die ze gebruiken kunnen om het klimaatevangelie te verkondigen. Niet omdat het klimaat er daadwerkelijk iets mee te maken heeft, maar omdat het zo’n fantastische manier is om die radicale plannen aangenomen te krijgen.

De Volkskrant bericht dat het vreselijk misgaat op Madagaskar. Er heerst namelijk een hongersnood. En dat komt door, niet schrikken!, klimaatverandering. Ja, dat beweert de krant echt:

In Madagaskar voltrekt zich een humanitaire ramp ‘van bijbelse proporties’. Het land is droog, leeggevreten door sprinkhanen, weggeblazen door de wind, en meer dan 1 miljoen mensen worden door honger bedreigd. En dat is een direct gevolg van de klimaatverandering, in een wereld waar miljardairs voor de lol naar de ruimte reizen.

En:

Naar schatting 1,1 miljoen inwoners worden door honger bedreigd, zeker 14 duizend mensen verkeren in de meest ernstige ‘catastrofale’ fase (5) van ondervoeding. Zonder hulp verdubbelen deze aantallen in enkele maanden, zo waarschuwt directeur David Beasley van het Wereld Voedselprogramma (WFP) al weken op internationale podia.

Wat betreft klimaat, er bestaan geen twijfel over bij de Volkskrant dat het de oorzaak is van al deze ellende:

De humanitaire ramp ‘van bijbelse proporties’ die zich in ‘Grand Sud‘ van Madagaskar voltrekt is een rechtstreeks gevolg van klimaatverandering.

Helaas voor de krant zijn er oplettende lezers als Ahmed Aarad. En die wijst niet naar “het klimaat,” maar naar een heel andere oorzaak:

Beste @Volkskrant dit is zo fake news dat ik verwacht dat meneer Trump dit heeft geschreven.

Waarom is het zo droog in Madagaskar?

Misschien omdat 90% (!!!) van alle bomen zijn gekapt?

Bronnen: @WWF https://t.co/imMciCsKjq

Enne tientallen onderzoeken: https://t.co/Qyrig1jy2J. https://t.co/KdwN99wsyy — Ahmed Aarad* (@AhmedAarad) July 19, 2021

Sinds mensen aankwamen op het eiland, 2.000 jaar geleden, is 90% van het bos verdwenen. Lees: gekapt. In de periode van 1950 tot 2000 alleen al heb je het over 40%. Deel daarvan is 80% van core forest – dat zijn bomen die verder dan 1 kilometer van de rand van het bos staan.

Met andere woorden, het “bos” is helemaal uitgehold.

Als we dan kijken naar de impact hiervan lezen we dit:

“Ontbossing (door instabiele agriculturele tactieken) kan de grond uitputten, erosie vermeerderen en waterbronnen vervuilen,” aldus het rapport waar Aarad naar linkt.

Kortom, hij heeft nogal een punt… Maar gek genoeg wordt er in het Volkskrantartikel niets gezegd over de ontbossing op Madagaskar. Wel worden er “experts” en “burgers” geciteerd die allemaal beweren dat het “door klimaatverandering” komt, maar niemand die naar de ontbossing wijst en zegt: “Dat helpt ook niet!”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

In een vervolgtweet vraagt Aarad de auteur van het artikel, ene Carlijne Vos, om haar pulpstuk in te trekken. De kans dat dit gebeurt is natuurlijk nihil. Want dit heeft niets met feiten van doen. Het is slechts klimaatpropaganda; het is bedoeld om mensen angst aan te jagen zodat ze alle vergaande plannen van de boven-ons-gestelden, het WEF voorop, accepteren; ook als hen dat financieel ruïneert.