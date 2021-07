VVD en D66 sleutelen nog een weekje aan formatie, nemen daarna paar weken rust

De formatie komt echt totaal niet vooruit. De VVD en D66 zijn nu nog ‘druk’ bezig met de formatiegesprekken, maar doen dit hooguit nog een week. Daarna nemen de twee partijen “een paar weken rust”, aldus D66-leider Kaag na de ministerraad.

Na een traag begin van de formatie, en nog tragere pogingen om überhaupt een aantal partijen bij elkaar te krijgen, gaan de twee winnaars van de verkiezingen het proces zometeen nóg trager laten verlopen.

“Volgende week hebben zij en VVD-leider Rutte weer een afspraak met informateur Hamer en na die week doen beide partijen een stap terug. “Natuurlijk blijft iedereen dan ook nadenken en een beetje schuiven en schaven, maar er wordt dan niet actief aan tafels gezeten”, zegt Kaag. Zij hoopt dat iedereen na die paar weken met een fris gemoed weer aan de slag kan”, meldt de NOS.

De onderhandelingsteams zijn nog tot en met volgende week bezig om “stukken die hopelijk handvatten kunnen zijn voor een aanzet voor het document voor een regeerakkoord op hoofdlijnen” te schrijven. Kaag spreekt van “veel ideeën en ambitie”, maar die moeten dus nog op papier worden gezet…

Het lijkt haast wel alsof ze het er om doen. Sigrid Kaag en Mark Rutte hebben zelf absoluut geen haast en hebben er zelfs alle baat bij om het proces zo lang mogelijk te vertragen, aangezien ze in de tussentijd toch gewoon allerlei besluiten nemen. Ook is het feit dat ze in een demissionair kabinet zitten het perfecte argument voor als het ze te heet onder de voeten wordt en er iemand een keer een kritische vraag stelt. ‘Dat is aan een volgende kabinet’, zeggen ze dan.

Want laten we eerlijk wezen: zo veel opties waren er voorafgaand aan de verkiezingen niet. Zij wisten heel goed wat de plannen van potentiële coalitiepartijen waren en in welke constructies er zou kunnen worden geformeerd. En nu ineens zit alles vanaf het moment na de verkiezingen muurvast en wil niemand ook maar een beetje verschuiven? Kom nou toch.