VVD-krant Telegraaf publiceert lage aanval op FVD en Baudet: ‘Ze keren zich steeds verder af van de maatschappij’

Dé VVD-krant van Nederland – ik heb het natuurlijk over de VVD – heeft een zielige, laaghartige aanval gepubliceerd op FVD en specifieker op Thierry Baudet. Want, stelt de krant, Baudet en de zijnen keren zich “steeds verder af van de maatschappij.” Maar wat ze willen begrijpt niemand. Ofzo. Vreemd, want Baudet en ook mensen als ondergetekende (hallo!) spreken daar toch echt heel openlijk over.

“Het werk in de Tweede Kamer interesseert hem allang niet meer, sympathisanten haken af en de eigen zuil die hij zegt op te bouwen krijgt maar mondjesmaat vorm. Thierry Baudet, ooit in de positie om Mark Rutte naar de kroon te steken als premier, keert zich met Forum voor Democratie steeds verder af van de maatschappij,” begint De Telegraaf het verhaal.

Ja, dat klopt op zich. Maar dat afkeren van de maatschappij bestaat uit het creëren van een eigen gemeenschap. Dat wordt dan weer even weggelaten in de intro. Gek.

Vervolgens wordt gesproken over het ledental van de partij. Dat staat op 45.000 ongeveer. Maar De Telegraaf betwijfelt dat. “Het Documentatiecentrum Politieke Partijen twijfelt aan het ledenaantal,” aldus De Telegraaf. “Het zou een groei betekenen ten opzichte van 2020, gemeten voordat de partij na schandalen om nazistische uitingen uiteenviel en leden van het Europees Parlement, de Eerste Kamer, Provinciale Staten en de Amsterdamse gemeenteraad zich afsplitsten.”

Ten eerste, kijk even naar de manier waarop er gesproken wordt over alles. “Na nazistische uitlatingen.” Is dat de echte reden? Nee, natuurlijk niet. Annabel Nanninga en Joost Eerdmans wilden eruit stappen omdat ze het niet eens waren met de koers van Baudet. Ze probeerden eerst een coup te plegen, toen dan niet lukte gingen ze samen door, zonder FVD.

De manier waarop De Telegraaf dat voorval presenteert zegt álles over de agenda van de krant.

En dan het ledental. Het Documentatiecentrum twijfelt daaraan? Hebben ze daar ook bewijs voor? Want “ik zou dat gek vinden gezien de omstandigheden” is geen bewijs. Als je zo’n beschuldiging rondstrooit zal je met meer moeten komen. Uit mijn informatie blijkt dat er inderdaad mensen zijn opgestapt, maar dat dit inderdaad is goedgemaakt door nieuwkomers; door mensen die voorheen niet lid waren van een partij maar nu voor FVD kiezen vooral vanwege het coronastandpunt. Waarom denkt De Telegraaf dat FVD’ers continu online oproepen plaatsen om “lid te worden”?

“Wat die beweging van Baudet behelst, wordt steeds onduidelijker,” aldus de krant vervolgens.

Uh. Je hoeft alleen maar naar de uitzendingen van Het Forum (het internet-programma gepresenteerd door Baudet) te kijken om te begrijpen welke kant Baudet op wil. Of je hebt even een gesprek van 10 minuten met hem, dan kan hij je zijn visie ook heel duidelijk uitleggen. Daar is echt niet veel voor nodig, want hij is er bijzonder gepassioneerd over.

Maar dan komt het komische. Want na te hebben laten weten geen idee te hebben wat de beweging van Baudet nu dan nog behelst, en wat Forumland is, stelt de krant dit: “Het publiek in Purmerend, deels vaste aanhang die vaker de ’vrijheidskaravaan’ van Forum bezoeken, krijgt te horen dat de parallelle wereld, ’Forumland’, al echt vorm krijgt. Er komt een app, die goed is voor crowdfunding, dating en vacatures. Het nieuwe land moet ook een eigen cryptomunt krijgen, de Forumcoin.”

Dus dan is er toch wel degelijk wat bekend, ook bij De Telegraaf. Gek dat andere zinnetje over dat het niet duidelijk is waar ze heen willen. Je zou bijna denken dat het e alleen maar in is gegooid om FVD te beschadigen. Hmm.

Hoe De Telegraaf Forumland dan beschrijft? Nou, zo: “De toehoorders van de ’vrijheidskaravaan’ in Purmerend geven een inkijkje in welke bewoners Forumland zal krijgen: ze zien in corona een dekmantel om de wereldbevolking te onderdrukken, een theorie door Baudet en Van Meijeren actief uitgedragen.”

Dat is het enige wat je over deze mensen kan zeggen? Echt? Niet dat ze pal staan voor de vrijheid, dat ze grondrechten als absoluut beschouwen, dat ze de traditionele normen en waarden verdedigen, dat ze vinden dat een overheid het recht niet heeft onze rechten als privileges te behandelen? Alleen maar dit, op deze manier verwoord?

De slotalinea’s van het artikel zijn geen haar beter. Eerst over het boerenprotest van deze maand. “Het applaus dat Baudet hier zaterdag krijgt, contrasteert nogal met zijn moeizame optreden voor demonstrerende boeren op het Malieveld een kleine twee weken geleden,” aldus de krant. “In 2019 werd hij er nog toegejuicht. Nu mocht hij er aanvankelijk niet eens spreken, hoewel hij zich nog wel had verkleed in een blauwe overall.”

“Voordat hij alsnog het podium mocht bestijgen en daar lauwe reacties ontving, gaf de organisatie hem te verstaan dat hij beter zijn werk in de Kamer kon doen in plaats van ’hier de populist uithangen’, als hij echt zo veel om de boeren gaf.”

Met andere woorden, Baudet is nergens meer welkom behalve bij zijn eigen groepje hardcore FVD’ers. Dat is de boodschap.

En dan nog over het debat waarbij Baudet een sketch van Jensen deed, met “Haaaans!” meer gemopper van de krant; Baudet had ophef willen creëren, maar die kwam er niet. “De ophef, waarvan de partij het volgens Baudet moet hebben, bleef echter uit. De FvD-voorman deelde een video via zijn eigen kanalen, voor zijn eigen publiek.”

Tot zover de objectieve berichtgeving van Neerlands zogenaamd rechtse krant. Is het niet bij-zon-der inspirerend om te zien hoe die krant omgaat met een réchtse partij? Je zou bijna denken dat De Telegraaf stiekem keihard pro-kartel is.