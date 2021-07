Wat maakt een sieraad persoonlijk?

Sieraden kunnen je outfit net dat beetje extra geven. Hoe? Een outfit ziet er vaak vrij standaard uit. De meeste mensen kleden zich in blauw, wit of zwart en misschien een extra kleurtje. Opvallen kan met je kleding, maar ook zeker met je sieraden. Sieraden maken je outfit namelijk anders, er zijn immers duizenden verschillende soorten sieraden. Denk aan kettingen, armbanden, enkelbandjes, ringen of oorbellen. De opties zijn eindeloos. Finaste biedt ook heel veel opties voor het aanschaffen van sieraden, want sieraden zijn altijd een goed idee. Wil jij weten wat een sieraad persoonlijk maakt of hoe een sieraad persoonlijk wordt? Lees dan vooral verder!

Een persoonlijk sieraad

Een persoonlijk sieraad kun je op twee verschillende manieren opvatten. Als eerste heb je een sieraad dat voor jou persoonlijk heel veel waard is. Denk bijvoorbeeld aan een sieraad dat je van je overleden oma hebt gekregen of een sieraad dat je doet denken aan een prachtige gebeurtenis in het verleden. Dit kan bijvoorbeeld een trouwring zijn, maar ook een sieraad dat je op vakantie gekocht hebt. Aan de andere kant kun je een sieraad ook persoonlijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een armband met naam of aan een ring met naam of datum erin gegraveerd. Dit betekent dat je een sieraad op meerdere manieren persoonlijk kunt maken of dat een sieraad op meerdere manieren heel persoonlijk kan voelen.

Armband met naam

Een armband met naam is om meerdere redenen een goed idee om aan te schaffen. Kies bijvoorbeeld voor een armband met je eigen naam erop. Op deze manier is het heel persoonlijk. Het is ook leuk om zo’n armband van Finaste aan een vriendin of vriend te geven met zijn of haar naam erop. Aan de andere kant kun je ook iemand anders’ naam op de armband laten zetten. Misschien wil je de namen van je ouders wel op de armband hebben, of wil je de naam van een goede vriendin laten graveren op de armband. Alles is mogelijk. Misschien wil je zelfs wel voor je kind een armband met de namen van jullie, de ouders, erop, zodat als er iets gebeurt, jullie altijd weer teruggevonden kunnen worden.

Sieraden als ultiem cadeau

Sieraden zijn het perfecte cadeau om te geven en om te krijgen. Bijna iedereen draagt tegenwoordig sieraden: zowel mannen als vrouwen. Daarom is het een goed idee om sieraden als cadeau te geven, want je maakt er iedereen blij mee en iedereen heeft er ook nog eens iets aan. Om het pas echt een origineel cadeau te maken, is een persoonlijk sieraad het beste. Zo geef je niet iets ‘standaards’, maar geef je echt iets persoonlijks wat niemand anders heeft. Met een uniek cadeau maak je iemand nog blijer. Denk er maar eens over na. Als je zelf iets krijgt dat echt uniek is, dan ben je er ook extra blij mee, en draag je het waarschijnlijk nog veel vaker. Een echt persoonlijk sieraad om te geven vind je onder andere bij Finaste.