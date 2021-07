Wat? Vader mishandelde Frédérique laat weten: ‘Ze wil dat dader zo snel mogelijk terugkeert in de samenleving’

Woke is echt een vreselijke ziekte. Een andere conclusie kun je niet trekken uit de woorden van de vader van de zwaar mishandelde Frédérique. Want, zegt hij, zijn dochter wil heel graag dat de halve crimineel die haar totaal verrot sloeg omdat ze haar gender niet wilde prijsgeven terugkeert in de samenleving. Nou, Frédérique en vader, wij niet!

Als je wilt weten hoe ziek de Woke-gekte is hoef je alleen maar te kijken naar het verhaal van Frédérique. Deze jonge vrouw werd onlangs in elkaar geslagen door een 14-jarige straatterrorist en zijn matties omdat ze weigerde haar gender te verklaren. Een belachelijke, criminele, walgelijke actie, natuurlijk. En eentje die ertoe zou moeten leiden dat de dader lange tijd verdwijnt zodat de samenleving tegen hem beschermd wordt. Want ja, die gendergekte is waanzin, maar geweld is volstrekt ongepast, crimineel, en onacceptabel. Tuig dat erop in ramt dient achter slot en grendel gezet te worden. En wel meteen.

Verschrikkelijk. Iedereen moet de vrijheid krijgen om zichzelf te kunnen zijn, zonder verantwoording daarover af te leggen aan anderen. Ook Frédérique. Wat dapper dat Frédérique nu nog dit verhaal vertelt!https://t.co/RpIqsRIK4Q — Rob Jetten (@RobJetten) July 27, 2021

Alleen denken Frédérique en haar Woke-familie daar heel anders over. In een bericht op LinkedIn schrijft haar vader namelijk dat het slachtoffer in deze kwestie hoopt dat de dáder snel weer herenigd wordt met zijn gezin.

“Frédérique in het bijzonder, maar ook wij als familie hopen dat de gisteren gearresteerde dader en eventuele anderen die mogelijk volgen snel weer mogen worden herenigd met de liefde van hun naasten en weer tolerant worden opgenomen in het Amstelveen wat altijd al bekend staat om haar diversiteit en verdraagzaamheid,” aldus de vader in een statement die je alleen maar uit je vingers kan krijgen als je totaal geïndoctrineerd bent met het Woke-BLM-virus.

Heel leuk hoor, die filosofische tolerantie. Maar het zou nog leuker zijn als de rest van de samenleving wél beschermd wordt, zodat dit soort tuig andere onschuldige burgers niet zomaar in elkaar kan rammen.