Wilders onderschrijft boodschap viroloog Kroes dat ‘paniek toegenomen besmettingen onterecht’ is: ‘Echte probleem is zwabber- en blunderbeleid kabinet’

Vandaag tijdens het coronadebat onderschrijft PVV-leider Geert Wilders de boodschap van hoogleraar virologie Louis Kroes dat men niet in paniek moet raken. De hoogleraar stelt dat de paniek rondom de deltavariant van het virus onterecht is, Wilders onderschrijft dit door aan te geven dat we moeten blijven kijken naar het aantal ziekenhuisopnames, een cijfer dat nog niet aan stijgen is.

De gehele crisis was het cijfer van het aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis en op de IC leidend voor het beleid van het kabinet. Maar de afgelopen dagen lijkt het kabinet ineens zijn keuzes te baseren op het algehele besmettingscijfer. Volgens Wilders is dit zwabberbeleid nergens goed voor, het leidt namelijk tot blunders. Ook hoogleraar Louis Kroes meent dat men te snel in paniek raakt. In het NRC merkt ze op dat de cijfers waar het kabinet zich op moet focussen, nog steeds heel positief zijn:

“Het doel, waar iedereen achter stond, wás oude en kwetsbare mensen beschermen voor het coronavirus en voorkomen dat de ziekenhuizen volliepen met coronapatiënten waardoor er voor niemand meer plek zou zijn. Die twee doelen zijn bijna bereikt door de beperkende maatregelen en de vaccinaties. De ziekenhuizen draaien weer vrijwel normaal, er worden amper nog mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis [maandag was het aantal weer gedaald] en er is misschien één coronadode per dag. Dat is een volstrekt irrelevant aantal op een hele bevolking.”

Wilders deelt de mening dat men in Den Haag, en delen van de samenleving, te snel in paniek is geraakt. “98 procent van de 70 plussers is gevaccineerd en komt dus niet meer in het ziekenhuis”, aldus Wilders. Het vaccinatieprogramma heeft ervoor gezorgd dat de risicogroepen nu veel beter beschermd zijn. Het beleid werd altijd gemaakt met de gedachte deze groepen te beschermen, maar nu maakt het kabinet zich ineens zorgen over het algehele besmettingscijfer. Een kwalijke zaak volgens Wilders.

BREEK: Geert Wilders heeft NRC weer uit de kattenbak gehaald. pic.twitter.com/vU9fTWFNaO — Guus Valk (@apjvalk) July 14, 2021

Wilders deelt dan ook een sneer uit jegens het kabinet: “Dat laat onverlet dat het kabinet zwabbert en blundert. Met dronkenmanspraat over ‘Dansen met Janssen’.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het ziekenhuiscijfer was altijd leidend voor het kabinet, maar ineens maken ze beleidskeuzes gebaseerd op andere cijfers. Dat is inderdaad een zwabberbeleid te noemen, er is zo geen peil op te trekken. Het vertrouwen in het kabinet, dat al laag was, blijft op deze manier dalen.