Wilders uit felle kritiek op ‘zwakke’ Rutte: ‘Hij is aangeschoten wild, hij heeft Kaag nodig om politiek rechtop te lopen’

In een intrigerend interview heeft politiek leider Geert Wilders uitvoerig gesproken over de lopende kabinetsformatie, zijn carrière als politicus én hoe het is om in beperkte vrijheid te leven. Geert Wilders meent dat demissionair premier Mark Rutte “aangeschoten wild” is op dit moment, de motie van wantrouwen heeft hem doen wankelen én politiek gezien kan Rutte niet meer zelfstandig rechtop staan. Hij heeft D66-leider Sigrid Kaag nodig, waardoor de formatie in feite om haar draait. Een interessante kijk heeft Wilders op de huidige politieke ontwikkelingen.

In een diepgaand interview met het AD geeft PVV-voorman Wilders een inkijkje in zijn leven. Zo betreurt de politicus het feit dat ook zijn vrouw niet meer in volle vrijheid kan leven doordat Wilders vanwege zijn politieke visies continu moet worden beschermd. Hij betreurt het ten zeerste dat zijn vrouw ook niet veilig over straat kan:

“In het begin wel. Mijn vrouw wordt beperkt, natuurlijk heb ik daar een schuldgevoel over. Ik kan er op zich niet zoveel aan doen, maar het komt wel door mij. Zij zou meer vrijheid hebben als ze met een makelaar of een journalist was geweest.”

Het interview geeft ook een interessant inkijkje hoe Wilders kijkt naar de lopende formatiegesprekken. Wilders merkt op dat Rutte ernstig verzwakt is, dat hij ziet hij ook aan het gedrag van Rutte. Beide politici hebben natuurlijk enkele jaren intensief samengewerkt bij de VVD, dus Wilders weet als geen ander wanneer Rutte het moeilijk heeft. Volgens de PVV’er heeft de motie van wantrouwen hem doen wankelen: