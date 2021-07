Woke-BIJ1 viert feest: ‘Nederland moet excuses aanbieden voor slavernij. Wij willen een Ministerie van Gelijkwaardigheid!’

Dé Black Lives Matter- partij van Nederland – nee, ik heb het niet over D66, maar over BIJ1 – is hartstikke blij dat een adviescommissie bestaande uit rappers en voetballers besloten heeft dat Nederland zijn excuses moet aanbieden voor de slavernij. Een walgelijk instituut dat 160 jaar geleden werd afgeschaft in ons land, en waarmee wij, onze ouders, en onze grootouders dus niets van doen hadden – en als je zo oud als ik bent ook je overgrootouders en je betovergrootouders niet.

Oh ja, juichen de BIJ1-activisten op Twitter, “de Nederlandse Staat moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden.” De vrolijkheid spat ervan af. De Staat moet door het stof en uit naam van onze, blanke autochtonen, sorry zeggen tegen etnische minderheden die nog nooit een dag in hun leven slaaf zijn geweest, en wiens ouders, grootouders, en overgrootouders (en betovergrootouders) óók altijd vrij zijn geweest.

Maar gossie, wat heeft zo’n type als Sylvana Simons er tóch last van dat ze voorouders had die mogelijk slaven waren. Heel ver weg, ergens; mensen die ze niet gekend heeft, waar ze geen contact mee heeft gehad, en die in 1863 blank Nederland juist heel dankbaar waren omdat ze de slavernij afschaften.

Na even feest te hebben gevierd laat BIJ1 duidelijk merken waar het ze écht om te doen is. Dat ‘sorry’ zeggen is namelijk maar een klein deel van hun plannen. Als puntje bij paaltje komt gaat het om zaken die, laten we zeggen, tastbaarder zijn.

Want ze maken vervolgens de stap naar de “gevolgen” die minderheden zogenaamd nú nog ervaren van de slavernij en of het kolonialisme. “Daarnaast moet worden erkend dat de gevolgen hiervan nu ook voelbaar zijn. Institutioneel racisme is namelijk voortgevloeid uit kolonialisme,” liegt de partij.

En dan komt het: BIJ1 pleit voor een Ministerie van Gelijkwaardigheid.

De Nederlandse Staat moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Daarnaast moet worden erkend dat de gevolgen hiervan ook nu nog voelbaar zijn. Institutioneel racisme is namelijk voortgevloeid uit kolonialisme. BIJ1 pleit voor een Ministerie van Gelijkwaardigheid. https://t.co/pqFPn5ZPGk — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) July 1, 2021

Laat er geen misverstand over bestaan. Dat excuus waar ze zogenaamd zo “zwaar” aan hechten is voor deze mensen maar een eerste stap. Uiteindelijk willen ze positieve discriminatie en vooral heel veel geld zien, hetzij direct in de portemonnee als “gift,” hetzij door specifieke “uitgaven” van de staat die bedoeld zijn om alleen ten goede te komen aan minderheden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vergis je niet, dit is de volgende stap: blanke Nederlanders die nooit iets misdaan hebben door slaven te houden moeten straks direct of indirect geld geven aan donkere Nederlanders die nooit slaaf geweest zijn. En dat noemen we dan “gelijkheid.” George Orwell had het niet beter kunnen verzinnen.