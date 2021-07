World Poker Tour USA: dit is het onthulde schema

De World Poker Tour USA deelt in volle trots het programma waarin alle aankomende evenementen staan tot het einde van het jaar. Ze richten zich op een fris nieuw poker seizoen. Dit jaar wordt ook voor het eerst gebruik gemaakt van online-evenementen. Er zullen daarom live- en online evenementen plaatsvinden dit seizoen in een casino. In het onderstaande staan alle evenementen voor het komende jaar opgesomd. Zo ben jij op de hoogte van alle evenementen en zul je zeker niks missen dit poker seizoen!

De eerste poker evenementen

De eerste pokerwedstrijd vindt plaats in Seminole Hard Rock Tampa in Florida. Het evenement start op 18 juni en eindigt 22 juni. Naast dit evenement, organiseert de World Poker Tour ook een speciaal online evenement: het World Poker Tour Heads Up Poker Championship van Poker King. Dit invitational event zal een eerste evenement zijn op het Poker King platform, dat live gestreamd zal worden op WPT platforms waaronder Twitch, YouTube en de WatchWPT app, maar ook op wereldwijde OTT platforms. Hierna zal de tour doorgaan in Las Vegas Nevada bij de Venetian. Van 2 tot en met 7 juli zal het hoofdevenement plaatsvinden in de City of Sins. Vlak daarna organiseert de Venetian een ander World Poker toernooi genaamd World Poker Tour Deepstacks dat plaatsvindt van 9 tot en met 13 juli. Op 23 juli zal de World Poker Tour hervat worden bij het Choctaw Casino Resort in Durant, Oklahoma. Het spektakel zal gehouden worden op 23 juli tot en met 27 juli. Vervolgens zal de volgende stop in de Bestbet Poker Simulcast & Racing in Jacksonville, Florida, zijn. Het Bestbet Scramble evenement vindt van 27 tot 31 augustus plaats.

Verdere verloop van de World Poker Tour

Het World Poker Tour gaat op 24 september verder bij het Live! Casino Hotel in Hannover. Het evenement eindigt op 28 september. Vervolgens wordt op 26 tot en met 30 november een nieuw evenement georganiseerd, de Rock ‘N’ Roll Poker Open in Hollywood, Florida. Het laatste evenement zal tegen het einde van het jaar plaatsvinden in de Bellagio van Las Vegas. De World Poker Tour Diamond World Poker Classic zal op 2 december van start gaan. Het hoofdevenement zal tegen het einde van dit jaar plaatsvinden van 15 tot en met 19 december.

Alle evenement van de World Poker Tour kunnen live bekeken worden op de officiële website. Zet alle evenementen in je agenda zodat jij zeker niks mist komend seizoen!