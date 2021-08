3 tips tegen inbraak in België

Welke tips helpen een inbraak in België te voorkomen? Inbrekers worden steeds brutaler, ze breken allang niet meer alleen in het donker in. Dat maakt het bijvoorbeeld overdag minstens zo belangrijk om ervoor te zorgen dat anderen niet zomaar naar binnen kunnen.

En zelfs dat is niet voldoende, omdat ook een slot op de deur geen garantie meer biedt. We spreken een aantal slotenmakers, die met ons hun tips deelden om inbraak te voorkomen. Wat doen zij om ongewenste bezoekers buiten de deur te houden en waar zou de aandacht naar uit moeten gaan? Wij zetten het op een rij.

3 tips tegen inbraak

Met deze drie tips lukt het om inbrekers buiten de deur te houden:

1. Goede sloten op deuren en ramen

2. Beveiliging tegen kerntrekken

3. Deuren en ramen dichtdoen

1. Goede sloten op deuren en ramen

Het is allereerst belangrijk om goede sloten te plaatsen op zowel de deuren als de ramen. Veel mensen weten hoe belangrijk de voordeur is, maar het gaat om veel meer dan dat. Ook de achterdeur is bijvoorbeeld een kwetsbaar deel van de woning. Net als ramen, zelfs als die maar klein zijn. Inbrekers kunnen door de kleinste openingen naar binnen komen, dus het is belangrijk om die allemaal op slot te doen.

2. Beveiliging tegen kerntrekken

En wil je de sloten op de deur goed beveiligen? Zorg dan bovendien voor een beveiliging tegen kerntrekken. Het is een typische truc die veel inbrekers uithalen. Ze trekken de kern van het slot eruit, waardoor ze de mogelijkheid hebben om de deur te openen.

Een SKG-gecertificeerd slot met drie sterren (***) voorkomt dat het mogelijk is om de slot van het kern te trekken. Dat garandeert extra beveiliging, dus een beter slot op de deur. Het is een handige tip om inbraak te voorkomen, ook als de inbrekers het grondiger aanpakken dan met een flipperkaart alleen.

3. Deuren en ramen dichtdoen

Ten slotte is het belangrijk om de deuren en ramen ook daadwerkelijk dicht te doen. Zelfs met de beste sloten op de deur is het niet voldoende om inbrekers buiten de deur te houden. Dat lukt pas op het moment dat de deuren en ramen dicht zitten en dat de sloten erop gaan.

Zelfs bij 10 minuten van huis of even naar boven is het belangrijk om het huis (beneden) goed af te sluiten. En is er een zolderraam beschikbaar dat vaak op een kiertje staat? Inbrekers hebben maar een kleine doorgang nodig om naar binnen te komen. Het is daarom belangrijk om alles altijd zo goed mogelijk op slot te doen.

Toch ingebroken? Slotenmaker inhuren

Is er toch ingebroken, en is bijvoorbeeld het slot geforceerd? Of is niet duidelijk of de inbrekers misschien een sleutel hebben meegenomen? Dan zou het de volgende keer heel makkelijk zijn om binnen te komen.

Het is in die gevallen belangrijk om bijvoorbeeld de SlotenmakerBelgie.com in te schakelen. Alleen op die manier lukt het om inbrekers buiten de deur te houden, of het ze in ieder geval zo moeilijk mogelijk te maken om (een volgende keer) binnen te komen.