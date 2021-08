Altijd zicht op je woning met deze beveiligingscamera

Ben jij het type dat zich ongerust maakt bij een bezoek aan de bioscoop of een etentje in een leuk restaurant? Wellicht staat er iemand aan de deur met ongure bedoelingen of is er een inbreker die de huisraad meeneemt. Of misschien wil je gewoon in contact blijven met je kinderen die alleen thuis blijven. Wat je reden ook mag zijn, met een bewakingscamera heb je altijd zicht op je woning. Zowel binnen als buiten. Wat de opties zijn kun je op deze pagina lezen.

Welke IP bewakingscamera heb je nodig?

Er zijn veel merken en modellen om uit te kiezen, dat maakt de keuze niet bepaald eenvoudig. Het kan voordeel bieden om een IP bewakingscamera aan te schaffen die niet gebonden is aan een specifiek merk of ecosysteem. Zo zijn de Nest camera’s van Google en de Blink serie is van Amazon. Dit hoeft geen probleem te zijn tenzij je smart home apparaten van andere fabrikanten wilt installeren. Somfy behoort niet tot de grote tech bedrijven met een eigen ecosysteem waarmee je naast Google Assistant en Alexa ook jouw IP camera met Apple HomeKit kunt verbinden. Daarnaast werkt het ook gewoon met Somfy software, een koppeling met smart home is dus niet verplicht. Laten we voor het gemak de Somfy camera’s als uitgangspunt nemen, er zijn drie opties verkrijgbaar:

1. Indoor camera

Deze camera is bedoeld voor gebruik in huis. Dit betekent bijvoorbeeld dat de camera niet waterdicht is, de lens is ontworpen voor beelden op relatief korte afstand in een normale woonsituatie. Dit betekent dus ook scherpe opnames met kunstlicht of in de nacht.

Hoewel een indoor camera de veiligheid in huis aanzienlijk kan verbeteren, en je bij afwezigheid een oogje in het zeil laat houden, kan een wakend oog wel een beetje eng overkomen. Daar hebben de ontwerpers van Somfy een simpele doch effectieve oplossing voor bedacht; een klepje om de lens te bedekken. Je hoeft dus geen vaas voor de camera te plaatsen of een sticker over de lens te plakken, als je lekker thuis op de bank televisie aan het kijken bent kun je ervoor kiezen om de privacy shutter te sluiten. Dit kan ook bij zorg voor senioren meer rust geven en de drempel om deze te technologie in huis te halen verlagen.

2. Outdoor camera

Deze camera is bedoeld voor gebruik buitenshuis. De behuizing zal waterdicht zijn. Dan hebben we het met name over regen, het is niet de bedoeling om deze IP camera’s geheel onder te dompelen. Daarnaast is het ook verstandig om een outdoor bewakingscamera onder een afdak of ander type overkapping te plaatsen, zo voorkom je druppels op de lens die het zicht kunnen belemmeren. Ditmaal is de lens ontworpen voor een grotere afstand.

De camera kan tegen de gevel van de woning bevestigd worden. Bij detectie van beweging wordt er automatisch een videoclip opgenomen die het geval van deze IP bewakingscamera gratis via Dropbox, Google Drive of Onedrive opgeslagen kan worden. Bij de Google Nest moet je vreemd genoeg betalen om gebruik te maken van cloud opslag, een gratis koppeling met Google Drive is niet mogelijk. Een camera met ingebouwd alarmsignaal kan in een noodsituatie voordeel bieden.

3. Bewakingscamera en alarmsysteem

Dan is er nog de hybride vorm van een IP camera met alarmsysteem zoals de Somfy One. Dit type is gemaakt voor gebruik in huis en voorzien van een hoorbaar en zichtbaar alarm. Zowel om bewoners op de hoogte te stellen als indringers af te schrikken. In combinatie met een smart home systeem zoals de TaHoma van Somfy kun je de volledige woning beveiligen. Op www.somfy.be kun je de specificaties van bovenstaande beveiligingscamera’s vinden.

Naast de hardware mag de software zeker niet vergeten worden. Zo is het mogelijk om vertrouwde personen te onderscheiden van onbekende personen of dieren te scheiden van mensen. Met software updates kan een camera jaren na aanschaf nog verbeterd worden.

Smart home beveiliging

Een alles-in-één camera met alarmsysteem geeft al aan dat er meer kan dan opnames maken. In combinatie met andere smart home voorzieningen is er nog veel meer mogelijk. Zo kun je bij detectie van beweging de verlichting in en rond de woning laten inschakelen. Het is ook een optie om elektrische gordijnen te laten openen of sluiten als de camera in werking treedt. En uiteraard kun je meerdere soorten beveiliging aan elkaar koppelen. Een slimme rookmelder bijvoorbeeld, of laat een notificatie sturen naar de buren of vertrouwde personen in de buurt die poolshoogte kunnen nemen als je ver van huis bent. Zo heb je altijd zicht op de woning en kun je actie ondernemen als dit nodig is.