Anti-gaskabinet heeft plannen voor nieuwe gasboringen in Waddenzee: ‘Economisch belang staat voorop’

Terwijl heel Nederland van het gas af moet wil het demissionaire kabinet nieuwe gasboringen mogelijk maken in de Waddenzee. Het kabinet houdt er een tegenstrijdige houding aan over wat betreft het gasbeleid. Enerzijds moeten Nederlandse huishoudens zo snel mogelijk van het gas af, maar onder meer buitenlandse bedrijven krijgen groen licht voor gasboringen op Nederlandse bodem. Dit is natuurlijk niet te verkopen aan de bevolking.

In Friesland is men verbijsterd over het nieuws dat het demissionaire kabinet nieuwe plannen heeft voor gasboringen in de Waddenzee. Midden in een natuurgebied wil men flink wat gas uit de grond gaan halen, dat meldt EenVandaag.

Maar de grote vraag is natuurlijk wat men met dit gas wil gaan doen. In Nederland zitten we opgescheept met een verregaand klimaatbeleid. Het gasgebruik is dusdanig gedemoniseerd dat de gebruiker van gas tot paria is verklaard. In Nederland moet iedereen het liefst zo snel mogelijk overstappen op een ‘duurzaam’ alternatief. Want het gebruik van gas ‘zou niet schoon’ zijn.

Ondertussen mogen buitenlandse bedrijven, om de staatskas lekker te spekken, wél gewoon door blijven boren in Nederlandse gasvelden. Dit soort fratsen kan je als kabinet natuurlijk niet verkopen, maar het gebeurt wel. Bovendien vrezen de mensen in Friesland voor de gevolgen van de boringen op de natuur en hun omgeving. Er wordt al geboord naar gas in de regio en wellicht dat er binnenkort een tweede plek dus bijkomt.

Gasboringen in Waddenzee laat hypocrisie klimaatbeleid zien

Terwijl de Nederlandse overheid ons land vol zet met zonneparken, windparken en biomassacentrales, allemaal onder het mom van ‘verduurzaming’, blijft men ook tegen de eigen beloftes in nieuwe gasboringen goedkeuren. Het maakt het ‘noodzakelijke’ klimaatbeleid er niet geloofwaardiger op.

De volgende keer als het kabinet weer aankomt met een verwijt richting het gebruik van gas weten we dat het met dubbele tong spreekt. Zoals het kabinet al jaren doet.