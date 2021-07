Klimaatbeleid Rutte: Nederlanders van het gas af, maar nieuwe gasboringen Friesland voor verkoop is prima

Terwijl Nederlanders zich in allerlei bochten moeten wringen, financieel worden uitgeknepen en in allerijl van het gas af moeten heeft onze o zo ‘klimaatvriendelijke’ overheid toestemming gegeven voor nieuwe gasboringen in Friesland. Zélf mogen Nederlanders geen gas meer gebruiken, maar de verkoop ervan naar het buitenland is klaarblijkelijk wel oké voor het klimaat.

Het is werkelijk waar ongekend: terwijl de Nederlandse burger zich keurig moet houden aan allerlei klimaatwetgeving, ten gevolge van ‘zeer belangrijke’ klimaatafspraken, heeft de overheid doodleuk toestemming gegeven aan Vermillion Energy voor een nieuwe gaswinning de provincie Friesland.

Burgers moeten van het gas af. Gas winnen voor de verkoop? Tja dat is een ander verhaal.

Er is toestemming geven aan Vermillion Energy voor nieuwe gaswinning in #Friesland.https://t.co/tTfnTJlkuZ

Bezwaar maken kan tot 17 augustus j.l.

cc @estherouwehand @groenlinks @D66 RT = ♥️ — Ahmed Aarad* (@AhmedAarad) July 6, 2021

Nadat de gaswinning eerder in die streek was stopgezet mag men binnenkort, als er geen zwaarwegend bezwaar wordt getekend, de gaswinning weer oppakken. Jarenlang is de gaswinning gedemoniseerd in Nederland en werd gasgebruik verketterd. Nederlanders moeten maar massaal van het gas af, maar ondertussen mogen bedrijven dus wel lekker gas uit de grond halen in Nederland om dit vervolgens voor veel geld aan het buitenland te verkopen.

De Staatscourant meldt dat het winningsplan voor Grouw en Rauwerd is veranderd en dat betekent dat de gasboringen mogen worden hervat, tot maar liefst 2030. De hypocrisie van onze overheid is deze hele gaskwestie is ronduit stuitend. Terwijl er peperdure alternatieven worden gefinancierd van belastinggeld, onder het mom van een ‘schone toekomst’ en klimaatneutrale uitstoot en productie, mogen bedrijven gewoon lekker hun gang blijven gaan.

Zo zien we maar weer dat onze overheid alleen maar denkt aan winstmaximalisatie. Burgers worden via belastingen uitgeknepen én tegelijkertijd probeert men in Den Haag nog een extra centje te verdienen door bedrijven allerlei vergunningen te verstrekken.

Deze kwestie moet zo snel mogelijk worden besproken in de Tweede Kamer, want het is belangrijk dat Nederlanders deze dubbele houding van onze overheid ook zien. Terwijl veel Nederlanders diep in de buidel tasten voor de stijgende lasten én peperdure energierekening weet onze overheid op meerdere fronten extra geld binnen te harken.