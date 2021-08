Caroline van der Plas (BBB) slaat terug naar onbeschofte VVD-spindoctor: ‘Misschien dat grofheid bij zijn communicatie hoort’

Jan Driessen is al jaren één van de belangrijkste spindoctors van Mark Rutte. Alles wat Rutte doet is goed, alles wat zijn concurrenten doen is vre-se-lijk. Met name personen die gezien worden als een gevaar voor de VVD-leider worden door Driessen vakkundig zwartgemaakt. Zo ook Caroline van der Plas, van de BoerBurgerBeweging. Alleen blijkt Van der Plas niet op haar mondje te zijn gevallen, en slaat ze gewoon keihard terug. Lekker!

Kartelpoppetje Jan-Pierre Geelen heeft een column geschreven voor de Volkskrant waarin hij eigenlijk de media de “schuld” geeft van de opkomst van nieuwe partijen. Want, stelt hij, die nieuwkomers die zo anders denken dan het partijkartel worden alleen maar populair omdat ze tijd en aandacht krijgen van de media! Als die hen gewoon zouden negeren zou er niets aan het handje zijn en konden de oude partijen rustig doormodderen met elkaar.

Ene Paul Stamsnijder vond dat een heel interessante column – dat vinden dat soort zelf-belangrijke typetjes (hij doet iets met reputaties, management, leiderschap, etc.) altijd. Want heerlijk elitair en anti-‘populistisch.’

Volgens @jpgeelen worden splinterpartijen groot door medialogica. Zie @BoerBurgerB met @lientje1967 en @fvdemocratie met @thierrybaudet: ze scoren dankzij het opportunisme van journalisten om “het andere geluid” aandacht te geven. Scherp: https://t.co/JRhcwHDtf5 via @volkskrant — Paul Stamsnijder (@reputatiegroep) August 3, 2021

Daarop reageerde Jan Driessen – VVD-spindoctor en ook al zo’n reputatiemannetje – met wat hij ongetwijfeld zelf een fantastische tweet vond:

Met alleen een grote bek, die concreet en aantoonbaar in politiek Den Haag niets presteren, maar daar door de luie praatprogramma-journalistiek gewoon mee wegkomen. — Jan Driessen (@JanDriessen) August 3, 2021

Met andere woorden, die nieuwe politici als Thierry Baudet en Caroline van der Plas “bereiken” in zijn ogen “niets” en hebben alleen maar een “grote bek.” Dat zijn dus letterlijke citaten.

Ongelooflijk onbeschoft, natuurlijk. Zo praat je als zogenaamde VVD-mannetjesmaker niet over concurrenten van je Man.

Dat vindt Van der Plas ook. Want zoals we bij haar vaker gezien hebben gaat ze de confrontatie bepaald niet uit de weg. Toen zij Driessens tweet voorbij zag komen reageerde ze meteen:

Mocht u denken: “Joh, die meneer Driessen van @qacommunicatie praat wel heel grof tegen Caroline, zouden ze ooit samen hebben geknikkerd? Kent hij haar ofzo?” Het antwoord is: Nee. Misschien dat grof zijn bij zijn begrijpelijke, relevante en overtuigende communicatie hoort. https://t.co/roO9mcECJz pic.twitter.com/QzkXH0soLC — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 3, 2021

“Mocht u denken: ‘Joh, die meneer Driessen van @qacommunicatie praat wel heel grof tegen Caroline, zouden ze ooit samen hebben geknikkerd? Kent hij haar ofzo?’ Het antwoord is: Nee. Misschien dat grof zijn bij zijn begrijpelijke, relevante en overtuigende communicatie hoort.” aldus Van der Plas< Daarbij linkt ze hem direct aan zijn communicatiekantoor. Dat zal Driessen ongetwijfeld niet heel plezant vinden, maar ze heeft natuurlijk wel een punt. Want hij presenteert zichzelf als communicatie-expert. Als een man die weet hoe je jezelf zo goed mogelijk in de markt zet op dat punt. En dan komt hij dus zelf aanzetten met dit soort schuttingtaal.

Maar ja, wat konden we anders verwachten van een VVD-bondgenoot van Mark Rutte? Juist. Niets.