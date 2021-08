Defensie-minister Ank Bijleveld ligt onder vuur: ‘Terwijl zij in de bioscoop zit wordt Afghanistan onder de voet gelopen’

CDA-minister Ank Bijleveld ligt op dit moment zwaar onder vuur. Terwijl de situatie in Afghanistan steeds penibeler wordt, óók voor Nederlandse medewerkers in het land, gaat de minister van Defensie rustig een avondje naar de bioscoop. De verontwaardiging is groot in het land. Want waarom is onze minister van Defensie niet bezig met het in veiligheid brengen van Nederlanders?

De Taliban wint met de dag extra terrein en is in een gigantisch tempo aan het oprukken naar de stad Kabul. Media melden dat er al Taliban-strijders zijn gesignaleerd in de voorsteden van de Afghaanse hoofdstad. Des te groter de verontwaardiging is onder Nederlanders dat onze minister van Defensie een avondje naar de bioscoop is gegaan. Uitgerekend op een crisismoment dacht het team van Ank Bijleveld dat een Twitterbericht over de film ‘De slag om de Schelde’ wel kon. Nou, blijkbaar niet dus. Want veel Nederlanders snappen niks van de Tweet.

De reacties op Twitter liegen er niet om:

Hoe kun je als minister zo toondoof zijn? Terwijl Afghaanse medewerkers van NL Defensie in Kabul onder de voet worden gelopen en hun leven vrezen, zit je als eindverantwoordelijke in de bioscoop over 'vrijheid' te tweeten. #Afghanistan #AfghanistanBurning https://t.co/wBXFVEEOXE — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) August 15, 2021

Als je dit tweet op het moment dat in Afghanistan mensen onder de voet worden gelopen en wij eerst eens gemoedelijk gaan debatteren over hulp dan heb je het empathisch vermogen van een naaktslak… Dit is niet #teamcda dit is #teamAF 👋👋 https://t.co/peVXfHwZrA — JTReijnen 🇮🇹🇳🇱🇪🇺🌐 (@ReijnenJT) August 15, 2021

Zou @MinBijleveld weleens van ‘de slag om Kabul’ gehoord hebben? Om je kapot te schamen dit. https://t.co/MbwOw5AdSj — Verwarde des Vaderlands (@Verwardwezen) August 15, 2021

De Nederlandse ambassade wil men zo lang mogelijk openhouden. Wat natuurlijk een vrij risicovolle beslissing is, zeker nu bekend is dat de Taliban al in de omgeving van Kabul is gesignaleerd. Iedereen in Nederland krijgt dit nieuws mee. De frustratie om de Tweet van Ank Bijleveld is dan ook volkomen te begrijpen.

Van een minister van Defensie mag je toch wel verwachten dat haar totale focus op dit moment ligt op de situatie van Nederlanders in Afghanistan. De hele wereld ziet met lede ogen aan hoe de situatie helemaal escaleert en onze minister stuurt een uiterst ontactische Tweet de wereld in.

Het vertrouwen in het (demissionair) kabinet lag al laag, maar door dit soort onbedachte acties daalt het vertrouwen naar een dieptepunt. De minister kan zich beter gaan bemoeien met het uit de hand lopende conflict in Afghanistan. Maar vrij weinig mensen zitten te wachten op wat de minister van de film ‘de slag om de Schelde’ vindt.