Deugcensuur gaat toenemen: Twitter slaat handen ineen met persbureaus in strijd tegen desinformatie

Het sociale medium Twitter heeft zojuist bekend gemaakt te gaan samenwerken met persbureaus Reuters en Associated Press (AP) om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen desinformatie. De Twitter-top is namelijk van mening dat gebruikers van hun platform veelal betrouwbare informatie moeten kunnen vinden als ze daar naar op zoek zijn. Beide persbureaus gaan Twitter helpen met achtergrondinformatie en context bieden bij actuele thema’s. In andere woorden: onwelgevallige nieuwtjes kunnen een negatieve beoordeling verwachten.

Het sociale medium Twitter zal een volgende stap nemen in de alsmaar groter wordende censuur van Big Tech-bedrijven. Het AD meldt dat Twitter via Reuters en AP nieuwswaardigheden gaat ontleden en van ‘context en achtergrondinformatie’ gaat voorzien. De grote vraag is natuurlijk wat zij onder deze termen verstaan. Krijgen we bij ieder klimaat kritisch nieuwsbericht een bepaalde melding te zien?

Twitter geeft aan dat wanneer een onderwerp trending wordt er zo snel mogelijk een begeleidende tekst moet komen over dat onderwerp. Het techbedrijf is van mening dat hun gebruikers recht hebben op ‘geloofwaardige informatie’, dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

“Mensen ervaren elke dag een reeks openbare gesprekken op Twitter en we doen er alles aan om ons werk voort te zetten om geloofwaardige informatie en context te verbeteren”

Uiteraard kan men enkele vraagtekens zetten bij het plaatsen van context bij trending onderwerpen. Want het zal lang niet altijd blijven bij alleen een simpele factcheck, het plaatsen van ‘achtergrondinformatie’ is vandaag de dag helaas niks meer dan een ideologisch frame dat wordt geplaatst bij een onderwerp. Twitter heeft in het verleden al vaak genoeg bewezen zeker niet de meest objectieve houding aan te nemen. En met gevoelige thema’s als klimaat en BLM zou het men niet moeten verbazen als we worden overladen met linksige deugcontext.

Op deze manier wordt ook Twitter, stapje voor stapje, steeds meer een platform dat onwelgevallige meningen en feiten in een verdomhoekje probeert te plaatsen.