Eindelijk! Sigrid Kaag is uitgebuikt: Twee evacuatievluchten met Nederlanders vertrokken uit Kabul

Het had wat vleugels in de aarde, maar het is dan eindelijk toch gelukt om de eerste Nederlanders te evacueren uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Nadat demissionair minister Sigrid Kaag (D66) eindelijk was uitgebuikt van haar dinertje met GroenLinks en de PvdA, laat ze vandaag op Twitter weten dat er eindelijk twee gevulde vliegtuigen richting Nederland zijn vertrokken.

Hoeveel Nederlanders er momenteel daadwerkelijk vanuit Afghanistan zijn geëvacueerd is onbekend, maar nadat er de afgelopen dagen al meerdere tevergeefse pogingen werden ondernomen, lijkt er nu eindelijk schot in de zaak te komen om de Nederlanders uit het herrezen Taliban-bolwerk te evacueren. Ondertussen zegt het Amerikaanse leger al zo´n 3200 mensen te hebben opgehaald, verspreid over dertien vluchten. Het Verenigd Koninkrijk zou een flinke duizend mensen per dag ophalen vanuit Kabul.

De eerste Nederlanders zijn op twee evacuatievluchten vertrokken uit #Kabul en onderweg naar Nederland. We werken met onze bondgenoten hard aan nieuwe vluchten om evacuaties in de komende tijd mogelijk te maken. @Defensie — Sigrid Kaag (@ministerBZ) August 18, 2021

¨De eerste Nederlanders zijn op twee evacuatievluchten vertrokken uit Kabul en onderweg naar Nederland. We werken met onze bondgenoten hard aan nieuwe vluchten om evacuaties in de komende tijd mogelijk te maken¨, schrijft Kaag in een ego strelend bericht op Twitter.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Tot woensdag lukte het maar niet om een gevuld toestel vanuit Kabul naar Nederland te sturen. Eerdere pogingen bleken tevergeefs, zoals afgelopen maandag toen er grote paniek was uitgebroken op de start- en landingsbanen van het vliegveld van Kabul. We zijn in ieder geval blij dat Kaag inmiddels klaar is met natafelen met haar kookclubvrienden Jesse Klaver van GroenLinks en Lilianne Ploumen van de PvdA, want er is werk aan de winkel.