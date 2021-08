BBB geeft Sigrid Kaag veeg uit pan: ‘Ze was urenlang aan het eten met GL en PvdA, en niet mensen in Afghanistan aan het helpen’

De BoerBurgerBeweging heeft D66-leider en demissionair minister Sigrid Kaag op een leugentje betrapt. Gisteren tijdens het Kamerdebat over Afghanistan gaf de D66-politica aan het gehele weekend druk bezig te zijn geweest met de situatie in Afghanistan. Maar dit blijkt niet helemaal waar te zijn, achter de rug van de informateur om heeft ze uitgebreid lopen eten met mensen van de PvdA en GL. Volgens BBB had ze beter al haar tijd kunnen besteden aan het weghalen van mensen uit het crisisgebied.

Tsja, daar valt Sigrid Kaag voor de zoveelste maal even flink door de mand. Het nieuwe leiderschap, of zoals BBB dat zo mooi beschrijft: het nieuwe leugenschap, is een grote farce. In de Tweede Kamer vertelde de D66-leider het hele weekend druk bezig te zijn geweest met het weghalen van mensen uit Afghanistan. Wat natuurlijk de belangrijkste prioriteit is, zeker gezien haar ministeriële portefeuille.

Echter blijkt ze helemaal niet het hele weekend druk te zijn bezig geweest met het coördineren van evacuaties. Afgelopen zondag ontving Sigrid Kaag namelijk twee onderhandelingsteams. Van zowel de PvdA als GroenLinks. Die kwamen even gezellig een hapje eten bij de D66-regente. Ai, is de minister toch even op een leugentje betrapt door BBB.

Gisteren gaf @SigridKaag aan geen tijd te hebben gehad om vragen van Kamerleden te beantwoorden omdat ze alle tijd besteedt had aan het weghalen van mensen uit Afghanistan. Nu blijkt dat ze 3 uur zat te eten met GL/PvdA achter de rug van informateur Hamer om… #nieuwleugenschap pic.twitter.com/GWGO983DiZ — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) August 18, 2021

Sigrid Kaags nieuwe leiderschap

Terwijl we midden in een crisissituatie zitten in Afghanistan gaat uitgerekend de verantwoordelijke minister uitgebreid eten met andere partijen. Waarschijnlijk hebben ze lekker lopen kletsen over progressieve idealen en andere onderwerpen. Maar had een andere D66-prominent dit etentje niet beter kunnen bijwonen? In plaats van de persoon die juist de situatie in Afghanistan voor alle betrokken partijen in goede banen moet leiden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Blijkbaar denkt men daar bij D66 en huize Kaag anders over. Terecht dat BBB stelt dat het nieuwe leiderschap van Kaag meer lijkt op nieuw leugenschap. Tijdens een crisis achter de rug om van een informateur gezellig gaan eten met je politieke vriendjes, een absolute schande is het.