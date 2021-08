Filmpje! DDS-columnist Sid Lukkassen toont nieuw project aan: “Deug niet, wees afgrondelijk en doe mee!”

Sid Lukkassen is begonnen met een nieuw project – een project dat ook gaat uitmonden in een derde boek dat hij publiceert bij de Blauwe Tijger. De werktitel is Wees Afgrondelijk. De ondertitel is ook fantastisch: “De essentie van het Niet-Deugen.”

Bij de Blauwe Tijger YouTube legt Sid uit wat hij precies van plan is, hoe mensen mee kunnen doen, en hoe ze het project kunnen steunen. Het idee erachter is heel mooi: mensen zijn heel erg teleurgesteld in de politiek en cultuur van nu. Nou, om daar iets tegen te doen kunnen ze gewoon zélf gaan scheppen; zelf gaan creëren. Zelf iets moois maken.

Sid gaat op reis om met allerlei mensen in gesprek te gaan over deze materie, wat hij dan uitwerkt in een boek. Financieel heeft hij daar natuurlijk steun bij nodig.

Dus, steunen die hap. Help Sid dit nieuwe project te verwezenlijken.