Filmpje! Viktor Orban: ‘Internationaal links zal er alles aan doen om de Hongaarse regering omver te werpen’

Eén van de grootste politieke helden die er rondlopen in Europa tegenwoordig – ik heb het natuurlijk over Viktor Orban, van Hongarije – is geïnterviewd door de man met de meest populaire nieuwstalkshow van Amerika, Tucker Carlson. In dat gesprek bewees Orban weer eens één van de weinige échte Europese leiders te zijn – en hij is voor de duvel niet bang.

In Nederland moeten we tegenwoordig verplicht een enorme hekel hebben aan Hongarije, en dan met name aan haar leider Viktor Orban. Als je maar iets positiefs opschrijft over Orban word je weggezet als een “extreem-conservatieve” gek. Als een mafketel die moet oprotten. En als een smerig figuur die eigenlijk een halve – zo niet hele – dictatuur in spé is.

Nou, in gesprek met Tucker Carlson van Fox News heeft Orban wat mij betreft voor de zoveelste keer bewezen dat die haters hun haat in hun achterwerk kunnen steken. Want hij reageerde keihard op idiote aanvallen, niet alleen van de EU, maar ook van Joe Biden, de Amerikaanse president. Orban liet geen spaan heel van de Amerikaanse progressieveling die hem onlangs nog “een totalitaire gangster” noemde.

Dat soort opmerkingen zijn, zei Orban, “een belediging van het Hongaarse volk.” Biden moet leren zich op een betere, niet zo beledigende manier te gedragen, ging hij verder.

Wat betreft de relatie met Amerika, die is in beginsel goed, aldus Orban. Maar er is nu natuurlijk wel een probleem. “Alles is in beginsel oké, behalve als progressieven aan de macht zijn in Washington.” En ja, dat is nu helaas het geval.

Het probleem is, aldus Orban, dat “wij een heel succesvolle maatschappij opbouwen… waarvan de fundamenten anders zijn dan andere Westerse landen willen.”

Anders? Ja. Trots. Nationalisme. Beperkte migratie. Conservatisme. Normen en waarden. Alles dat tot een jaar of tien geleden “rechts” was dus, maar dat nu opeens zogenaamd extreem en radicaal is.

Westerse progressieven kunnen, aldus Orban, “niet accepteren dat er in de Westerse civilisatie een nationaal-conservatief alternatief is, dat meer succesvol is in het dagelijkse leven dan het progressieve wereldbeeld.

De haat die Westerse progressieven voor hem voelen is zo groot dat Orban tot zijn grote schrik ziet dat ze zelfs een coalitie van communisten en uitgesproken antisemieten steunen, puur en alleen omdat die coalitie tegen hém is.

En dat brengt ons bij mogelijke Westerse inmenging in de Hongaarse verkiezingen, wat natuurlijk honderd procent gaat gebeuren, zowel heimelijk als publiekelijk. “Daar zijn we niet bang voor, want we zijn goed voorbereid,” aldus Orban. “Natuurlijk wil internationaal linkse er álles aan doen om de regering in Hongarije te veranderen. Ook daar hebben we maatregelen voor getroffen.”

Van dat soort helden kunnen we er meer gebruiken!