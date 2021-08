Gooi alles weer open! ‘Daling coronabesmettingen zet door’

We horen een hele hoop over de hoegenaamd levensgevaarlijke, vreselijk besmettelijke Deltavariant van het coronavirus, maar vooralsnog valt de schade in Nederland alleszins mee. Het aantal besmettingen is namelijk wéér afgenomen. En significant ook.

Gisteren werden er 2.350 nieuwe besmettingen gemeld in 24 uur tijd. Dat is op een bevolking van 17.000.000 natuurlijk helemaal niks. Ik bedoel maar. Als dat 365 dagen achter elkaar gebeurt kom je uit op 857.750 besmette Nederlanders.

In een jaar tijd.

In twee jaar tijd 1.715.500.

In drie jaar tijd 2.573.250.

Zelfs in vier jaar tijd nog maar 3.431.000.

Dus in vier jaar tijd is dan nog steeds slechts 20% van de bevolking besmet geraakt.

Als je deze cijfers ziet en er dan nog steeds voor pleit dat meerdaagse festivals niet door mogen gaan, er afstand gehouden moet worden, restaurants met beperkingen moeten werken, en ga zo maar door, dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd. Ik bedoel maar, zelfs als het aantal besmettingen twee keer zo hoog wordt, dan duurt het nog steeds twee jaar voordat 20% van de bevolking besmet is geraakt. Als het verviervoudigd wordt, het aantal besmettingen, dan heb je het over een jaar. Let wel, niet voordat de hele bevolking “blootgesteld is aan het virus,” maar één op de vijf Nederlanders. Vier op de vijf Nederlanders hebben dan nog steeds nergens last van gehad.

Deze cijfers bewijzen dat álle maatregelen volstrekt onzinnig zijn. Er moet geïnvesteerd worden in de zorg om de hogere vraag aan te kunnen, en dat is het dan. Meer doen dan dat is volstrekt, maar dan ook echt volstrekt, belachelijk.