GroenLinks wil grenzen wagenwijd openzetten en gaat demonstreren: ‘Iedere Afghaan recht op een veilig bestaan!’

Nu de situatie in Afghanistan helemaal uit de hand is gelopen heeft GroenLinks zich ook eindelijk uitgesproken over de kwestie. De partij wil het liefst dat we de grenzen openzetten voor de opvang van Afghanen. De partij kan direct op flink wat kritiek rekenen. Want waarom nam de partij het niet op toen er massaal christenen werden vervolgd in Afghanistan? En beseffen de klimaatrebellen wel dat we in Nederland kampen met een gigantische woningnood? Klaarblijkelijk niet.

Als politieke partij lijkt GroenLinks steeds irrelevanter te worden; de verkiezingen liepen uit op een deceptie en om nog een rol van betekenis te spelen in de Haagse arena flirt de partij al met het idee van een fusie met de PvdA. Eén ding blijft hetzelfde bij GroenLinks: het ontbreekt ze nog steeds aan enige vorm van realiteitszin.

Aankomende zaterdag wil GroenLinks gaan demonstreren op de Dam. Om zo ‘solidair’ te zijn met Afghanistan. Als het aan de partij ligt dan moet Nederland zo snel mogelijk de grenzen wagenwijd openzetten. De partij wil een ‘humaner’ asielbeleid. Maar wat is er nu precies humaan aan het opvangen van grote groepen mensen die we nauwelijks kunnen huisvesten?

Iedere Afghaan recht op een veilig bestaan! Kom 28 augustus naar de demonstratie op de Dam in Amsterdam. Samen staan we in solidariteit met Afghanistan en Afghaanse vluchtelingen en spreken we ons uit voor een humaner en eerlijker asielbeleid. Kom ook:https://t.co/ufOiTzZoE5 pic.twitter.com/sQ74PECPRo — GroenLinks (@groenlinks) August 23, 2021

Gooi de grenzen maar open aldus GroenLinks

Op sociale media kan de partij op flink wat kritiek rekenen. Terwijl Nederland in een flinke woningcrisis zit pleit GroenLinks voor het opnemen van nog méér mensen. Een geweldig plan natuurlijk om de woningnood nog groter te maken. Daarnaast zetten mensen terechte vraagtekens bij de oprechtheid van de partij. Jarenlang zijn christelijke Afghanen vervolgd en onderdrukt, maar toen hoorden we niks van de groen-rode rakkers. Dus zo heel solidair met alle Afghanen waren ze nu ook niet.

Ik heb jullie de afgelopen decennia niet één woord zien zeggen over de christenen die daar systematisch vervolgd en afgeslacht worden. Met je “iedere Afghaan” https://t.co/zyLPGAxXv3 — Patrick (@petjuh88) August 23, 2021

Klopt. Dus heel snel de wapens opnemen en de Taliban verslaan. Oh wacht, het gaat om ons land. We moeten de grenzen nog verder opengooien met een tekort van 300k woningen. Ah, ok. pic.twitter.com/pBp2mN0Mut — Jan Roos (@LavieJanRoos) August 24, 2021

Terwijl de demissionaire VVD-bestuurders de bui al zien hangen, en voor zolang het kan proberen de grenzen min of meer dicht te houden, loopt onderhandelingspartner GroenLinks te pleiten voor een opengrenzenbeleid. Tsja en dat wil samen in een kabinet gaan zitten.