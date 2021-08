Naïeve GroenLinks-voorzitter blijft achter omstreden Taliban-tweet staan: “Het kan altijd erger in Afghanistan”

De Deventerse GroenLinks-voorzitter Saskia van der Elst kwam vorige week in opspraak door een naïeve tweet de wereld in te slingeren. Ze vond de situatie in Afghanistan wel meevallen en bovendien zou de lokale bevolking de Taliban steunen. De rest van haar fractie nam direct afstand van haar, zij zagen gelukkig wél in dat de situatie flink uit hand liep in het land. Ondertussen blijkt Van der Elst nog steeds niks te hebben geleerd, ze meent dat het “altijd erger” had gekund in het land.

Terwijl de internationale gemeenschap zich grote zorgen maakt over de situatie in Afghanistan is er volgens de GroenLinks-voorzitter van Deventer niet zo heel veel aan de hand. In andere landen, zoals Libië, liep de situatie helemaal uit hand, dat valt volgens haar wel mee in Afghanistan. Haar tweet van verleden week was ongelukkig geformuleerd, maar nu ze voor het eerst openlijk spreekt over deze blunder laat ze zien er nog steeds niets van te begrijpen.

In een gesprek met RTVOost geeft ze aan dat haar tweet wellicht ongelukkig geformuleerd was, maar dat de situatie altijd erger had gekund: “Ik wil mijn excuses aanbieden, maar ik blijf achter mijn tweet staan. Die tweet kwam voort uit een observatie van iets wat ik op televisie zag. Ik zag en zie geen bombardementen, raketaanvallen of veldslagen. Geen bloedige burgeroorlog, zoals we die wel zien in Libië, Syrië en Irak.”

GroenLinks-voorzitter etaleert kennis over Taliban

Uit het gesprek wordt één ding duidelijk: ze heeft niks geleerd van de ontstane commotie. Een opmerking zoals ‘het kan altijd erger’ bewijst dat. In het gesprek kaart ze aan dat andere landen, zoals Libië en Syrië, het zwaarder hadden. Er is alleen één groot verschil dat Saskia van der Elst niet snapt: Afghanistan was onder controle van het Westen, niet van een of andere despotische leider. Nu heeft de Taliban opnieuw vrij spel, voor minderheden gaat het een zware tijd worden. Maar dat ziet ze niet in:

“Ik kijk niet naar menselijk leed op individueel niveau maar naar het grote plaatje. We zien geen plat gebombardeerde infrastructuur en de voorzieningen werken gewoon, zoals drinkwater. In Syrië en Libië gaat het om miljoenen mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Er zijn verschillende gradaties van leed. Het kan altijd erger in Afghanistan.”

‘Ik kijk naar het grote plaatje’, tsja het lijkt er sterk op dat ze koppig wil vasthouden aan haar eerdere zienswijze. Dit soort situaties laten zich moeilijk met elkaar vergelijken. Toch durft ze landen, met complete andere achtergrondverhalen, met elkaar te vergelijken. Het laat zien hoe naïef ze is.