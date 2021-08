GroenLinks Deventer neemt afstand van uitspraak naïeve Taliban steunende voorzitter

GroenLinks Deventer neemt afstand van de uitspraak van hun naïeve Taliban steunende voorzitter. In een tweet zegt de voorzitter van GroenLinks Deventer dat het een “goed teken” is dat Afghanistan zo snel is gevallen. Het zou namelijk betekenen dat de Taliban brede steun onder de bevolking geniet. De rest van het GroenLinks-bestuur is het daar echter niet mee eens.

‘Taliban is wil van het volk’

Het is werkelijk onvoorstelbaar, maar bij GroenLinks Deventer lopen figuren rond die menen dat de overname van Afghanistan door de Taliban een prima ontwikkeling is. ‘Het is de wil van het volk’, meent de lokale GroenLinks-voorzitter van Deventer.

Voorzitter GroenLinks Deventer steunt de terroristische Taliban. pic.twitter.com/rqak8ybKPz — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 16, 2021

Terechte ophef

Dit soort uitspraken creëren natuurlijk de nodige ophef, dus voelde de rest van het bestuur van GroenLinks Deventer zich genoodzaakt om hier afstand van te nemen. En dat mag ook wel, want hun eigen voorzitter bleef maar in de zelf gecreëerde vlek wrijven.

‘Volkswil’

Heel zuur dat vrouwen en minderheden keihard zullen worden aangepakt door de Taliban, maar ja ‘het volk heeft gesproken’ hè? That’s life. Van der Elst heeft kennelijk het idee dat Afghanistan een daadwerkelijke natiestaat is waar er sprake is van een Afghaanse identiteit en een volkswil. Daar slaat ze de plank al echt volledig mis, want er is geen Afghaanse natiestaat, laat staan een Afghaanse identiteit. Het land zit vol met verschillende stammen, religies, etniciteiten en de enige verbindende factor is de Taliban. Niet omdat zij overtuigende ideeën hebben, maar omdat ze geld en wapens hebben.

Machtsblok Taliban

Het vinden van een “nieuw maatschappelijk evenwicht” komt voor de Taliban gewoon neer op keiharde dominantie en het doordrukken van de eigen ideeën. Ze heeft gelijk dat de Taliban steun onder de bevolking heeft, maar dat is alleen omdat die bevolking anders een AK-47 in het gezicht krijgt gedrukt. Het idee dat het leger anders wel meer weerstand had geboden is ronduit belachelijk, want het Afghaanse leger weet ook wel dat dit zonder buitenlandse hulp onbegonnen werk is. Mét buitenlandse hulp trouwens ook.