PVV-leider Geert Wilders wil grenzen sluiten wegens dreiging Taliban – Van der Plas (BBB) wil vanavond Kamerdebat over situatie Afghanistan

De situatie in Afghanistan lijkt helemaal te escaleren, de Taliban rukken al op naar de hoofdstad Kabul. Vanwege de dreiging die zulke terreurorganisaties veroorzaken in Europa wil PVV-voorman Geert Wilders de grenzen zo snel mogelijk sluiten. BBB-leider Caroline van der Plas vindt het onbegrijpelijk dat er pas dinsdag een Kamerdebat op de agenda staat. Zij wil vanavond of uiterlijk morgenochtend een spoeddebat.

BoerBurgerBeweging-politica Van der Plas heeft zojuist een Kamerdebat aangevraagd dat het liefst vanavond of morgenochtend plaatsvindt. De politica stelt dat de regering nu aan het werk gaat om Nederlanders zo snel mogelijk uit het land te krijgen of in veiligheid te brengen. Het zogeheten Afghanistan-debat dat dinsdag op de agenda staat moet zo snel mogelijk plaatsvinden. De Taliban is al gesignaleerd in voorsteden van Kabul, wachten tot dinsdag kan dus niet.

Nu Taliban in Kabul is en Ashraf Ghani zijn aftreden aankondigt, wil @lientje1967 dat het #AfganistanDebat dat dinsdag gehouden zou worden, wordt verplaatst naar vanavond of morgenochtend. En dat regering NU alles op alles zet om tolken en anderen die NL hebben geholpen ophaalt! https://t.co/HOAQJrqV1u — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) August 15, 2021

Het Kamerlid stelt terecht dat men in Den Haag nu moet doorpakken om zo snel mogelijk zo véél mogelijk mensen in veiligheid te brengen.

PVV-leider Geert Wilders roept op tot het sluiten van de grenzen. Hij ziet namelijk de bui al hangen, we hebben allemaal kunnen zien wat de opleving van ISIS heeft veroorzaakt in Europa. Wilders wil dit voorkomen door zo snel mogelijk de landsgrenzen te sluiten. Wilders stelt dat de Taliban, net als andere terreurorganisaties uit is op Westers bloed.

Nog even en Afghanistan is in handen van de Taliban met mogelijk een eigen Kalifaat. Maar ook islamitische terreurorganisaties als Al Qaida + ISIS zullen hiervan profiteren. Ze kennen allemaal geen genade en zijn uit op Westers bloed. Wat NL nu meteen moet doen is: #GrenzenDicht! pic.twitter.com/m2YKC3cae2 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 15, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kamerdebat is noodzakelijk

De regering is tot heden verdacht stil, en dat is nogal kwalijk te noemen. Men moet in Den Haag nu ingrijpen, het liefst door zo snel mogelijk een Kamerdebat aan te kondigen. Nederlanders, hier in het land en in Afghanistan, willen natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Iedereen ziet dat de situatie compleet uit de hand loopt. Wachten en treuzelen kan niet langer meer. De oproep van Van der Plas om het liefst vandaag nog een Kamerdebat te houden moet zo snel mogelijk door andere fracties worden gesteund.