Sigrid Kaag doet volstrekt ongeloofwaardige huiliehuilie: ‘Beelden inname Kamp Holland door Taliban verschrikkelijk’

De Taliban zijn op weg om heel Afghanistan te heroveren. Twintig jaar lang zijn ze daar in de verdrukking geweest, maar nu het westen zich terugtrekt slaan ze meteen weer toe. Niet best. Maar het is ronduit hypocriet dat Sigrid Kaag vervolgens huiliehuilie doet over de opkomst van de Taliban. Als er iemand een terroristenknuffelaar is, dan is zij het immers!

De Taliban gaan maar door met hun opmars. Ze nemen de ene na de andere Afghaanse stad in. De regeringstroepen hebben finaal het nakijken. Wat er vervolgens gebeurt is walgelijk. Zo gaan er verschrikkelijke beelden rond van Afghaanse mannen die op brute wijze zijn afgeslacht door de Taliban.

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag heeft ook gereageerd op deze zege- en plundertocht van de Taliban. Met name de verovering van Kamp Holland door de moslimextremisten vindt ze “verschrikkelijk.” Zegt ze.

“Het is verschrikkelijk, vooral voor de mensen in Afghanistan zelf,” aldus de D66-leider. “De snelle opkomst van de taliban en de herovering van het land baren mij alleen maar zorgen. Voor het land zelf, maar ook voor de stabiliteit in de bredere regio.”

Ja, ja. Het zal wel. Die uitspraken klinken allemaal heel staatsvrouw-achtig enzo, maar er is één klein probleempje: Kaag is totaal ongeloofwaardig. Dit is immers dezelfde vrouw die maar wat graag een club van de moslimbroederschap financieel steunde. Ze support allerlei dubieuze Palestijnse organisaties. Er is zelfs aangifte tegen haar gedaan vanwege financiering van terrorisme!

Kortom, als er één terroristenknuffelaar rondloopt in de Nederlandse politiek, dan is het Sigrid Kaag.

Dus Kaag kan klagen en zeuren wat ze wil over de opkomst van de Taliban, maar geloofwaardig is het allemaal niet. Geen mens die denkt dat ze het wérkelijk vreselijk vindt; dat ze graag wilde dat de Taliban verdween. Deze vrouw heeft geen enkele moeite met extremistische islamistische organisaties. Geen enkele!

Maar nu moeten we geloven dat ze het “verschrikkelijk” vindt dat de Taliban weer huis aan het houden zijn in dat middeleeuwse derdewereldland? Houd toch op.

Het enige positieve dat gezegd kan worden over Kaag? Ze is een verdomd goede actrice. Dat dan weer wel.