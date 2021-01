Palestijnse terroristenknuffelaar Sigrid Kaag zet miljoenensubsidie aan Moslimbroederschapclub toch maar stop

De wonderen zijn de wereld nog niet uit! D66-minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) stond op het punt om met miljoenensubsidie het omstreden Islamic Relief Worldwide (IRW) te financieren, maar ziet hier nu toch maar van af. Het IRW schijnt namelijk banden met de Moslimbroederschap te hebben.

De kogel is door de kerk: Sigrid Kaag (D66) gaat geen Nederlands belastinggeld tegen Moslimbroederschapbobo’s aan smijten. Op het eerste gezicht lijkt Kaag hier een prima beslissing te hebben genomen, tot je begint te lezen wat hier allemaal aan vooraf is gegaan. Uitstekend dat ze het IRW uiteindelijk toch niet steunt, maar ze moest zelf wel eerst gewezen worden op de aard van die organisatie.

Zelf heeft ze kennelijk dat overzicht niet, en dat is ook niet zo gek, want op 13 oktober 2020 gaf Kaag zélf toe dat ze maar liefst 3000 (!!!) organisaties ging subsidiëren, met een budget van bijna een miljard euro. Je gaat mij niet vertellen dat je grondig onderzoek hebt kunnen doen naar de aard van zoveel organisaties. Dat ze het IRW dus niet gaat subsidiëren komt dus eigenlijk door een ‘gelukstreffer’. Iemand heeft haar er op moeten wijzen dat die club écht niet deugt. Via De Telegraaf:

“Kaag schrijft dinsdag dat zij voor het eerst in december vernam dat Islamic Relief banden zou hebben met de Moslimbroederschap, via de media. Daarna besloot ze informatie in te winnen bij andere donoren van de organisatie, die door het ministerie eerder werd getypeerd als ’hulporganisatie’.”

Haar ministerie was zich al die tijd van geen kwaad bewust, terwijl Duitsland en de Verenigde Staten het IRW en hun staatsondermijnende Moslimbroederschapsbanden allang in de smiezen hadden. Beetje onnozel, maar goed: het IRW krijgt nu dus geen subsidie. Hoera! Maar: hoe weten we nu of die overige 2999 organisaties waar subsidiestrooier Kaag het eerder over had wél goed zijn doorgelicht? Die informatie kunnen we beter bij buitenlandse ministeries en inlichtingendiensten opvragen…