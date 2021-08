Het mobiele vermaak

De mogelijkheden voor vermaak op mobiel, er lijkt geen einde te komen aan de vernieuwingen en ontwikkelingen. Met een nieuwe controller op de markt en nieuwe wetgeving omtrent andere zaken, lijken er weer trends of ontwikkelingen aan te komen.

Zo wordt het wachten op de trein steeds minder erg en lijkt het aanschaffen van een spelcomputer, die niet overal naartoe gebracht kan worden, wel gekkenwerk. Met een stijging van 13 procent per jaar in de omzet van mobiel gamen, lijkt de vraag met tijd alleen maar te stijgen.

De telefoon wordt controller

Sinds in juni de lancering van Xbox Game Pass met Backbone One gecombineerd werd, kwamen er weer een paar dromen uit. Voor wie nog niet bekend was met de Backbone One, dit is een controller voor iOS die gekoppeld kan worden aan de iPhone. Naast iOS games kan er nu snel geschakeld worden naar het overzicht van de Xbox spellen.

Met een aantal Xbox 360 ontwikkelaars werkte Backbone One samen om dit voor elkaar te krijgen en spelers zijn onder de indruk van de uitkomsten. Populaire spellen als Warzone en Minecraft op de telefoon zijn kwalitatief sterk en zijn boven de verwachting uitgestegen van zelfs Apple. Het wordt steeds makkelijker gemaakt om spellen te spelen via deze controller.

Vanaf 1 oktober kan er legaal gegokt worden op de telefoon

Het einde van jaren afwachten lijkt in zicht te komen voor de online casino’s in Nederland, na jarenlange discussies van het kabinet worden er vanaf 1 oktober licenties vrijgegeven aan online goksites. Gokken via de smartphone is dan mogelijk voor de sites met licentie op zak en kunnen gedownload worden via de App Store.

Voor de enthousiaste gokker betekent dit dan ook dat er echt geld ingezet kan worden op onder andere de ‘klassiekers van het casino’ roulette en blackjack of de geliefde slotspellen.

De oudere generatie duikt in de mobiele telefoon

Ook in Nederland zijn er steeds meer ouderen die de smartphone ontdekken en er ook steeds handiger mee worden. Waardoor we nu bijvoorbeeld een toename zien in oudere gebruikers op de social media. De categorie van 65-75 jaar was in 2014 nog maar voor 40% te vinden op social media en in 2019 was dit aantal al toegenomen naar 75%.

Dat ouderen wat later beginnen dan andere generaties heeft te maken met het feit dat internet en alle bijkomende zaken nieuw voor hen zijn. Voor jongere mensen is het natuurlijk makkelijk om meteen iets nieuws op te pikken. Voor ouderen is dat net even anders, maar vaak met de hulp van jongeren om hen heen komen ze ook in aanraking met de mobiele wereld en alles wat daarbij komt kijken.

De verwachtingen

Met de komst van nieuwe technieken en wetgevingen op het gebied van gamen, is het wederom een jaar waarin nieuwe markten opbloeien voor de enthousiaste gamer. Ook de Nederlandse gokker heeft na jaren wachten nu de mogelijkheid tot het inzetten van echt geld in het online casino.

De oudere generatie verschijnt steeds meer op de mobiele platformen en de bijbehorende platformen. De groei hierin is te danken aan het feit dat ze steeds handiger worden met internet en alle nieuwe ontwikkelingen.