Hoogleraar kritisch op ongrondwettelijke fratsen kabinet: ‘Drie nieuwe staatssecretarissen benoemen die Kamerlid blijven, Grondwet wordt overtreden’

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht te Leiden, is uiterst kritisch op de benoeming van drie nieuwe staatssecretarissen in het demissionaire kabinet. Want opmerkelijk genoeg blijven alle drie de nieuwe staatssecretarissen ook hun zetels in de Tweede Kamer behouden én laat dit nu net niet mogen volgens de Grondwet. Het demissionaire kabinet trekt zich net zoals gedurende de missionaire tijd weinig aan van de onze grondwettelijke regels. Een kwalijke ontwikkeling.

Het kabinet, met al haar fratsen en kwakkelend beleid, wordt gedurende de coronacrisis nauwlettend in de gaten gehouden door Wim Voermans. Geruime tijd uit de Leidse hoogleraar flink wat kritiek op de fratsen die worden uitgehaald door Rutte en consorten – van de avondklok tot de meest recent benoemingen van nieuwe bestuurders in het demissionaire kabinet.

Met de benoeming van (nu al) drie nieuwe staatssecretarissen in het demissionaire kabinet die Kamerlid blijven wordt de Grondwet overtreden (art. 57) https://t.co/GLxQ5d1cMO — Wim Voermans (@wimjmvoermans) August 11, 2021

Voermans verwijst naar een kritisch stuk dat haarfijn laat zien hoe het huidige kabinet de Grondwet en andere wetten links laat liggen. Volgens de wet kan je niet tegelijkertijd Kamerlid en minister of staatssecretaris zijn, immers kan er dan geen sprake zijn van ‘controle’, want in theorie controleer je jezelf dan. In plaats van één inconstitutionele daad heeft demissionaire kabinet er al drie op zijn naam staan. Drie Kamerleden zijn geïnstalleerd in het kabinet en zijn tegelijkertijd nog steeds Kamerlid, iets wat helemaal niet zou mogen.

“De basisregel is echter: de ambten zijn onverenigbaar. Ook de wetsgeschiedenis is daar volstrekt duidelijk over. Inmiddels zijn drie op 17 maart gekozen Tweede Kamerleden na hun beëdiging als Kamerlid staatssecretaris geworden. Op het moment dat zij op 31 maart Kamerlid werden, waren zij geen minister of staatssecretaris, op grond waarvan een uitzondering mogelijk is. Feitelijk zou door het aanvaarden van een onverenigbare functie hun Kamerlidmaatschap van rechtswege eindigen, maar zij blijven gewoon lid van de Tweede Kamer. De regel is stilzwijgend opgerekt. Voortaan kunnen na de verkiezingen talloze Kamerleden alsnog toetreden tot het demissionaire kabinet en dan tevens Kamerlid blijven.”

Ook PVV-leider Geert Wilders is uiterst kritisch op de huidige gang van zaken, volgens de politicus gedraagt het demissionaire kabinet zich alsof ze missionair zijn. Volgens Wilders moet het kabinet snel op het matje geroepen worden door de Kamer voor deze fratsen.

Het is staatsrechtelijk onzuiver en politiek ongewenst dat het demissionaire kabinet besluiten neemt alsof men missionair is en nieuwe bewindspersonen benoemt alsof er niks aan de hand is. Hieronder mijn brief aan de collega frvz’s met het verzoek voor een Kamerdebat vlg week. pic.twitter.com/58xr7b35H3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 11, 2021

Enkele maanden geleden zei Rutte al lachend dat hij als demissionair premier ‘niet meer naar huis kan worden gestuurd’ en daardoor haast onschendbaar is. Ondanks dat hij dit als flauwe grap bedoelde lapt hij de wetgeving aan zijn laars. Wat onze rechtsstaat en democratie alleen maar schaadt.