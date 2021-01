Video! Wannabe dictator Rutte lacht zich suf: ‘Wij hebben meer macht dan vorige week… U kunt ons niet wegsturen!’

De Nederlandse economie ondergaat de ene na de andere klap, ons zorgbeleid is rampzalig op dit moment en we zitten opgescheept met een waardeloze coronaminister. Toch vindt Mark Rutte dit het ideale moment om te grappen dat hij “niet meer naar huis kan worden gestuurd” en dat “hij meer macht heeft dan vorige week”. Een bizarre uitspraak om te doen, uiteraard.

In het debat over de invoering van de avondklok liet Rutte vanmiddag ineens het achterste van zijn tong zien. Al lachend merkt hij op dat hij op dit moment machtiger is als demissionair premier dan als een zittende premier. En hij kan ook niet meer worden weggestuurd, vertelde hij de Tweede Kamer ook nog terwijl hij het uitproestte van het lachen.

Een werkelijk waar stupide opmerking om te maken. Het laatste jaar van dit kabinet was een ramp in veel opzichten. En met de dreiging van een avondklok, een vrij omstreden maatregel, waagt Rutte zich aan een opmerking die veel te ver gaat. Maar ja kan het de demissionair premier iets schelen? ‘Ze kunnen ons toch niet wegsturen’, gelukkig wordt hij snel op het matje geroepen door Kamervoorzitter Arib en SGP’er Van der Staaij:

Ook CDA-kanon Pieter Omtzigt heeft geen goed woord over voor deze schaamteloze machtsgreep van de premier:

De opmerking van @MinPres dat hij niet meer weggestuurd kan worden en dus meer macht zou hebben (omdat het kabinet al is afgetreden) getuigt niet van een diep en oprecht besef van de schade aan de ouders en de rechtstaat https://t.co/8jqumOrCL7 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) January 21, 2021

Het is vrij bizar dat Rutte meent dat dit grapje wel door de bocht kan op zo’n ernstig moment als nu, met de toeslagenaffaire en duizenden coronabesmettingen per dag. Ouders zijn gedupeerd door de belastingdienst onder toeziend oog van Rutte, nog eens duizenden huishoudens zijn hard getroffen door de economische gevolgen van de coronacrisis en Rutte maakt een semi-dictatoriaal grapje. Dit is gewoon enorm triest.