‘Hypocriete’ Obama wordt met de grond gelijk gemaakt: ‘Pleiten voor strenge coronamaatregelen, maar zelf een groot feest houden’

Oud-president Barack Obama ligt onder vuur in zijn eigen land. Gedurende deze coronacrisis was hij een groot voorstander voor enkele strenge coronamaatregelen, maar voor de viering van zijn 60ste verjaardag liet hij een heel ander beeld zijn. Hij pakt namelijk groots uit voor zijn verjaardag en nodigt tal van gasten uit. Critici noemen de oud-president een ‘hypocriet’. Enerzijds pleiten voor vrijheidsbeperkende maatregelen, anderzijds zelf een feestje gaan vieren alsof er niks aan de hand is. Deze dubbelzinnige houding vraagt natuurlijk om problemen.

Republikeinen vinden dit gedrag ‘typisch een liberaal’, pleiten voor het één maar ondertussen zelf heel ander gedrag vertonen. De Telegraaf laat weten dat enkele prominenten Republikeinen furieus hebben gereageerd op het nieuws dat Obama zijn verjaardag in groot gezelschap gaat vieren. “stel je voor als Trump dit had gedaan, dan was de wereld te klein geweest.”, aldus de Republikein Andy Biggs.

De frustratie van de Republikeinen is begrijpelijk, zelf lagen zij vorig jaar continu onder een vergrootglas. Maar ineens blijft de ophef rondom Obama, die nog altijd een prominent politiek figuur is, uit. Vorig jaar oktober gebeurde er iets soortgelijks in Spanje. Er was net een strenge lockdown afgevaardigd en de noodtoestand was uitgeroepen, ondertussen zaten ministers gezellig met z’n allen te dineren. Zonder mondkapjes, zonder anderhalve meter afstand te houden. Spaanse media én de Spanjaarden zelf waren woedend. Meer dan terecht ook.

Ondertussen blijven progressieve media in de Verenigde Staten opvallend stil. De grote vraag is natuurlijk of ze het überhaupt durven om Obama, die toch als een soort van heilige wordt gezien door Links Amerika, aan te vallen op zijn hypocrisie.

Terwijl Biden, die niet aanwezig zal zijn op het feestje, steeds meer hamert op enkele coronamaatregelen gaat een deel van de Democratische elite gewoon gezellig met z’n allen feesten. Het laat de geloofwaardigheid van het beleid goed zien: zelfs de Democraten willen niet onderworpen worden aan tal van restricties.