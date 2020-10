Arrogantie van de macht: Spaanse ministers vieren feest dag na uitroepen noodtoestand

Spanje heeft nu zijn eigen variant van een ‘Grapperhausje’. Een dag na het uitroepen van de noodtoestand vanwege het coronavirus kwamen tientallen prominente politici en topbestuurders gezellig bijeen in een restaurant. Op de foto’s is te zien dat de geldende regels massaal worden genegeerd, men draagt geen mondkapjes en de anderhalve meter wordt niet echt gewaarborgd.





De Spaanse kranten waren niet te spreken over het gedrag van de politieke en bestuurlijke elite van het land. Ze zouden juist in deze tijd het goede voorbeeld moeten nemen. Een woordvoerder van de regering heeft al meteen gezegd dat de kritiek terecht is en dat dit natuurlijk niet door de beugel kan.

Agelopen weekend werd nog de noodtoestand uitgeroepen door premier Sánchez. Deze noodtoestand geeft de regionale overheden flink wat macht, zij kunnen ervoor kiezen om in een algehele lockdown te gaan. Waar het volk van Spanje een onzekere tijd tegemoet gaat, gaat de politieke elite gewoon lekker verder met hun leventje. Dit is natuurlijk een dikke middelvinger richting het volk.

Het is dan ook meer dan terecht dat de bevolking en de media dit gedrag niet goedkeuren. Toch probeert de regering de fouten van enkele ministers goed te praten.

,,Het evenement voldeed aan alle regels, maar nadat we zagen op wat voor een manier erover is bericht, is het tijd voor zelfreflectie. We zijn ons ervan bewust dat we een voorbeeld moeten zijn voor het grote publiek. We willen niet het onderwerp zijn van dit nieuws.”