Johan Derksen haalt hard uit naar blunderende ministers: ‘Sigrid Kaag moet eigenlijk ophoepelen’

Veronica Inside-commentator Johan Derksen uitte dit weekend zijn ongenoegen over enkele Nederlandse ministers in de kwestie Afghanistan. Het is voor Derksen onbegrijpelijk dat Sigrid Kaag, die nog dagelijks vol dedain loopt te praten, nog niet naar huis is gestuurd. Ze heeft flink lopen blunderen én niet voor het eerst, aldus de VI-commentator.

Bij het voetbalprogramma Veronica Inside moest Johan Derksen toch even zijn ongenoegen over de Nederlandse politiek uiten. Hoe onze ministers Ank Bijleveld en Sigrid Kaag de afgelopen weken hebben gehandeld is om je ‘dood voor te schamen’, aldus Derksen.



Vooral Kaag moet het ontgelden in de tirade van Derksen. Hij ergert zich groen en geel aan de houding van Kaag. Ze deelt de lakens uit in het demissionaire kabinet terwijl ze de ene grove fout na de andere maakt. Iedereen met een beetje zelfreflectie had de conclusie getrokken om de functie neer te leggen, maar niet Kaag. Volgens Derksen komt dit omdat de D66-politica uit is op macht en een “blinde, maniakale ambitie” heeft.

Derksens kritiek snijdt natuurlijk hout; zowel Bijleveld als Kaag hebben zeer slap opgetreden rondom de escalatie in Afghanistan. Maar met name de houding van Kaag, die nog steeds de lakens probeert uit te delen in deze formatie, is aanstootgevend.

Derksen wil dat Kaag ‘ophoepelt’

De D66-leider moet en zal de macht in handen houden, ook al maakt ze de ene fout na de andere. Als het aan Derksen ligt wordt het tijd Kaag gaat inzien dat ze te vaak fouten maakt én dat ze ‘ophoepelt’. Maar helaas gaat Kaag voorlopig nergens heen, het is duidelijk dat zij deze formatie dirigeert. VVD-leider Mark Rutte wil dolgraag opnieuw premier worden én gaat daarin zo ver dat hij Kaag praktisch de rest van de formatie laat bepalen.

De afgelopen weken hebben we gezien dat de ChristenUnie op een zijspoor wordt gezet en dat men vol inzet op het zogeheten ‘linkse blok’.