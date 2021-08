Kritiek op coronastuntelend kabinet neemt toe na aangekondigde versoepelingen: ‘Stop met datums roepen en valse hoop geven’

Gedurende de coronacrisis heeft het kabinet er een handje van om keer op keer met datums voor versoepelingen te strooien. Het levert tot op heden vooral veel frustraties op. Het kabinet komt vaak genoeg de geopperde datums niet na qua versoepelingen. Ondertussen hebben Rutte en De Jonge al wel gezegd dat de laatste coronamaatregelen eind september verdwijnen.

Vanuit verschillende hoeken neemt de kritiek op het kabinet flink toe. Veel mensen vragen zich af of er eind september wel echt gaat worden versoepeld, anderen menen dat het kabinet veel te vroeg heeft beloofd om te versoepelen. Het RIVM snapt niks van de gekozen datum 20 september. Zij vrezen dat er misschien een opleving komt als de vakantie over is en dat daardoor eind september te vroeg is.

Ongeacht wie er gelijk krijgt staat er één ding vast: het kabinet strooit te snel met datums. Al gedurende de hele crisis kregen we steeds te horen dat bepaalde versoepelingen vanaf week x zouden plaatsvinden. Vaak genoeg moest het kabinet hier na enkele weken op terugkomen. Voor virologen is het dan ook uiterst frustrerend dat het kabinet opnieuw een datum heeft geprikt om te versoepelen. Dit schept namelijk valse hoop. Tegen RTL Nieuws zegt Bert Niesters dat er te veel onzekerheden zijn:

“Daar schep je verwachtingen mee. En de coronapandemie laat zich juist moeilijk voorspellen. Bij het vorige openingsplan in dit voorjaar hadden we bijvoorbeeld nog nooit gehoord van de deltavariant. Op iets wat je nog niet weet, kun je niet sturen.”

Niesters heeft gelijk wanneer hij zegt dat sommige dingen zich moeilijk laten voorspellen. We hebben al vaker gezien dat het kabinet versoepelingen uitstelt omdat het toch niet loopt als men had gedacht. Dit zorgt uiteindelijk alleen maar voor frustratie in de maatschappij, mensen snakken naar een meer standvastig bestuur.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dus ook voor 20 september hopen veel mensen dat het kabinet nu eens woord houdt. Het zal men niet moeten verbazen als er op het allerlaatste moment versoepelingen worden uitgesteld, het ruggengraatloze kabinet heeft dit al vaak genoeg gedaan.