Lange Frans haalt keihard uit naar Arjen Lubach: ‘Ik spuug hem in zijn gezicht als ik hem tegenkom’

Arjen Lubach maakt al een tijd harde grappen over Lange Frans, die hij als een complotwaanzinnige beschouwt. Oftewel, een “wappie.” “Ik sta op het punt dat ik bijna medelijden krijg met al deze lui,” zei hij bijvoorbeeld in oktober vorig jaar, toen hij ook fragmenten van de podcast van Lange Frans liet zien. Die werd kort daarna direct door YouTube geband. Nou, in de radioshow van Patrick Kicken heeft Frans op zijn beurt nu hard uitgehaald naar Lubach.

“Nou, een hekel is een groot woord, maar ik spuug hem wel in zijn gezicht als ik hem tegenkom,” aldus Lange Frans toen Kicken hem vroeg wat hij van Lubach vond. Het antwoord ging gepaard met een lach, maar het was toch ook wel duidelijk dat er wel degelijk zeer zit. Niet zo gek, want Lubach is er vrijwel zeker medeverantwoordelijk voor dat Frans van YouTube gegooid werd, terwijl hij daar net enorm succesvol bezig was met een goed beluisterde/bekeken podcast.

En tja, zei Frans, eigenlijk is de VPRO-‘ster’ niet meer of minder dan een mislukte rapper. “Lubach kan aardig rappen als hij hier in een veilige radio-omgeving zit,” aldus Frans. “Dan kan Lubach een soort theatraal rapje doen, maar Lubach is natuurlijk een mislukte Lange Frans. “Als hij het in de hiphopscène gemaakt had, dan was hij nooit grapjas geworden waarschijnlijk, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Dat is ook een beetje waar de schoen wringt ofzo.”

“Om een rapper en een hiphopartiest te zijn, heb je meer nodig dan alleen maar rapskills,” ging Frans verder. “Het moet ook ergens over gaan en je moet vanuit een bepaalde straatwaardigheid gedragen worden. Die vind je niet in de sloot van Friesland. Niet van Arjen Lubach in elk geval.”

Zo, die kan Lubach in zijn jeweetwel steken – de plek waar de zon niet schijnt. Of die daarvan onder de indruk is valt overigens nog maar te bezien. Arroganter dan Lubach worden ze namelijk écht niet gemaakt.

Overigens had Frans ook nog een belangrijke boodschap voor de burger: “Censuur is reëel en we leven gewoon in een soort Orwelliaanse samenleving en als je nog nooit dat soort boeken hebt gelezen, is het echt de tijd om dat te gaan doen. Dan kun je je nog een klein beetje wapenen tegen wat er gaat komen.”

Zie dat maar als uitsmijter.