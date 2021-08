Neergeschoten oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) overleden aan verwondingen

Ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad is op 35-jarige leeftijd overleden aan de verwondingen die hij in de nacht van zaterdag op zondag opliep bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost.

Hoefdraad werd maandag ook al doodverklaard, maar toen liet de politie Amsterdam weten dat het ging om foutieve berichtgeving. Dinsdag is de ex-voetballer van onder andere Ajax Amsterdam en Almere City alsnog overleden aan zijn verwondingen.

De aanleiding van de schietpartij in een gehuurde feestruimte op de Stekkenbergweg was een ruzie die Hoefdraad volgens getuigen wilde sussen. Naar verluid werd Hoefdraad door zijn hoofd geschoten.

De man die afgelopen zondag is neergeschoten in een pand aan de Stekkenbergweg is overleden. Direct na het incident werd een rechercheonderzoek gestart. Dat onderzoek leidde naar België. Daar is gisteravond een verdachte (34) aangehouden. https://t.co/NMiY53D3O5 pic.twitter.com/l9jFlCuRWR — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) August 3, 2021

De politie heeft inmiddels een 34-jarige verdachte aangehouden in België, vlak over de Nederlandse grens. De verdachte kwam in beeld na meerdere getuigenverklaringen en werd met de hulp van de Belgische recherche opgepakt. De man zit voorlopig in een Belgische cel in hechtenis.