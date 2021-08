Oostenrijkse bondskanselier Kürz niet bereid Afghaanse vluchtelingen op te vangen: ‘Mensen die slecht integreren zijn een gigantisch probleem voor ons land.’

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kürz heeft in tegenstellig tot zijn Duitse collega Angela Merkel kenbaar gemaakt niet bereid te zijn extra Afghaanse vluchtelingen te willen opvangen. In het verleden hebben Afghaanse vluchtelingen al genoeg integratieproblemen veroorzaakt in Oostenrijk en zolang hij nog aan de macht is wil hij geen mensen opvangen die slecht integreren.

Waar de Duitse bondskanselier Angela Merkel vorige week al zei dat Duitsland bereid is om Afghaanse vluchtelingen op te nemen, heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kürz juist de deur gesloten voor vluchtelingen. Zolang Kürz het voor het zeggen heeft in zijn land gaat hij géén Afghanen binnenhalen.

Oostenrijk heeft al de grootste Afghaanse populatie van de Europese Unie in het land wonen, de afgelopen jaren bleek dat de integratie van deze groep uiterst slecht is verlopen. Nu de Taliban de macht hebben gegrepen ziet Sebastian Kürz de bui al hangen, dat meldt HLN. In een interview was de Oostenrijkse politicus duidelijk: er gaan groepen mensen worden opgevangen die slecht integreren.

“Dat zal niet gebeuren onder mijn verantwoordelijkheid. Mensen opvangen die niet geïntegreerd kunnen worden is een gigantisch probleem voor ons land.”

Kürz benadrukte dat de situatie in Afghanistan penibel is, maar grote groepen mensen hiernaartoe halen heeft geen zin. Wat wél werkt, aldus de bondskanselier, is de situatie in het land zien te verbeteren. Hij is dan ook van mening dat de internationale gemeenschap een vuist moet maken tegen de Taliban.

Sebastian Kürz gaat grenzen Oostenrijk niet openzetten

Oostenrijk heeft al jaren een groot integratieprobleem met Afghanen, die uitermate slecht zijn geïntegreerd. Nog meer Afghanen naar Oostenrijk halen zal alléén maar meer interne problemen, en verdeeldheid, opleveren. Bovendien los je daarmee het probleem in Afghanistan niet op. Het extremisme van de Taliban verdwijnt niet, de excessen blijven bestaan en de theocratische dictatuur zal het land alleen maar verder in de problemen helpen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Van Kürz’ realisme kunnen veel West-Europese leiders nog flink wat opsteken.